El look del día - abril 26, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Lea Michele, Myrka Dellanos y Francisca Lachapel son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta Después de unas fabulosas vacaciones, la presentadora regresó al programa Hoy (Televisa), ataviada con este elegante jumpsuit negro que le sentaba de maravilla a su figura. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Blake Lively Blake Lively, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz lució regia y muy a la moda con este set naranja, que combinó con un crop top y un original bolso amarillo. 2 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos La presentadora combinó sus jeans negros skinny, con una femenina blusa con los hombros al descubierto y un llamativo collar. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chrissy Teigen Chrissy Teigen, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la modelo portando este coqueto minivestido de lentejuelas con detalles de encaje naranja. 4 de 9 Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca La presentadora llevó el color de moda y le quedó muy bien. 5 de 9 Ver Todo Karlie Kloss Karlie Kloss, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Vimos a la modelo luciendo fabulosa y cómoda con este vestido estampado, que combinó con zapatos planos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lea Michele Lea Michelle, look del dia Credit: Bruce Glikas/WireImage La actriz acaparó miradas con este sensual modelito negro. 7 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz mexicana está lista para la primavera con este femenino vestido blanco, que complementó con un bolso verde y un pañuelo del mismo color en la cabeza. 8 de 9 Ver Todo Olivia Culpo Olivia Culpo, look del dia Credit: 2022 Instar Images/The Grosby Group Ataviada con este sexy minivestido blanco con pronunciado escote, llegó la modelo a una velada en Irvine, CA. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - abril 26, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.