El look del día - marzo 30, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Camila Cabello, Myrka Dellanos y Jennifer López son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alix Aspe Alix Aspe, look del dia Credit: Instagram/Alix Aspe Supersexy lució la presentadora con este minivestido verde con los hombros al descubierto y cutout, de Royalty by Maluma. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Bárbara Ana Barbara, look del dia Credit: Instagram/Ana Bárbara Este pantalón corto, combinado con una chaqueta verde y crop top morado, hizo que la cantante mexicana luciera fresca y juvenil. 2 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos La presentadora lució más esbelta que nunca con este look de pantalón crema de talle alto y top verde de manga larga. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Camila Cabello Camila Cabello, look del dia Credit: Tristan Fewings/Disasters Emergency Committee/Getty Images for Livewire Pictures Ltd) Con este look de palazzos azul real, crop top negro y chaqueta, llegó la cantante al concierto en Londres, en apoyo a Ucrania. 4 de 9 Ver Todo Elle Fanning Elle Fanning, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Nos encantó este vestido midi con estampado de leopardo que la actriz complementó con zapatos fucsia. 5 de 9 Ver Todo Giselle Blondet Giselle Blondet, look del dia Credit: Instagram/Giselle Blondet Regia lució la presentadora con este top azul de un solo hombro, que combinó con un pantalón negro acampanado. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez, look del dia Credit: 2022 The Image Direct/The Grosby Group La cantante se paseó con su amado ataviada con este atuendo de jeans acampanados, suéter con estampado floral y zapatos de plataforma. 7 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez, look del dia Credit: Instagram/Jessica Rodríguez La presentadora eligió este conjunto naranja de pantalón y top de manga larga, para una de las más recientes transmisiones de Despierta América (Univision). 8 de 9 Ver Todo María León Maria Leon, look del dia Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) Para un encuentro con la prensa mexicana, la cantante optó por este look de pantalón negro de cuero. sexy crop top y jacket con estoperoles y flecos. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - marzo 30, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.