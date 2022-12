El look del día – diciembre 7, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos Credit: IG/Myrka Dellanos Adamari Lopez, Gloria Estefan y Myrka Dellanos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Nadia Ferreira nadia ferreira Credit: Gary Gershoff/Getty Images En la gala de la fundación Maestro Cares en Nueva York, vimos a la bella novia de Marc Anthony portando un elegante vestido negro adornado con plumas de avestruz al estilo viejo Hollywood. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Gloria Estefan Gloria Estefan Credit: Gary Gershoff/Getty Images También vimos a la cantante cubana junto a su esposo vistiendo una propuesta clásica adornada de cuentas doradas. 2 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: IG/Myrka Dellanos La presentadora nos dejó boquiabiertas con esta creación del diseñador venezolano Francisco Escobar, elegido por la estilista Denise del Pino. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: IG/BenditoClosetStyle ¡Qué guapa! La puertorriqueña nos dió toda la inspiración que necesitamos para las fiestas con este vestido de flequillo, también elegido por Denise del Pino. 4 de 9 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Andrea Meza Siguió la tendencia del color del año con un conjunto fuschia de blazer, falda y crop top. 5 de 9 Ver Todo Zoë Saldaña Zoe Saldana Credit: Karwai Tang/WireImage ¡Por fin llega Avatar 2! La actriz lució regia en el estreno con esta propuesta negra y azul con falda transparente de Alexander McQueen. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Meghan Markle meghan Markle, principe harry Credit: Mike Coppola/Getty Images for 2022 Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope Gala Para asistir a los premios Ripple of Hope, la esposa del Príncipe Harry llevó una pieza de Louis Vuitton hecha especialmente para ella. 7 de 9 Ver Todo Eiza González Eiza Gonzalez Credit: Coleman Rayner/The Grosby Group Paseó por Los Ángeles con un atuendo cómodo y tenis prácticos, acentuado con una gabardina clásica. 8 de 9 Ver Todo Ivy Queen Ivy Queen, Look del día Credit: IG/Ivy Queen Maravilló en las redes sociales con esta propuesta anaranjada de escote atrevido y una peluca roja. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

