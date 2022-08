Myrka Dellanos parece una jovencita con este maquillaje de ojos ¡copia el look! La copresentadora de La mesa caliente se sumó a la tendencia de sombras de ojos con brillos y nos encantó el resultado. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Myrka Dellanos y sus colegas de La mesa caliente (Telemundo) nos deleitan cada día en su programa, no solo con los temas candentes que tratan o los invitados que reciben en plató, sino también por sus looks siempre a la última. Tanto la cubanoamericana como sus compañeras Giselle Blondet, Alix Aspe y Verónica Bastos, son pura inspiración con sus coquetos modelitos, ya sean minivestidos, faldas, fabulosas blusas o trajes estampados. El pasado jueves, Dellanos, además de un femenino conjunto lila con flores estampadas de top estilo corsé y una ceñida falda con una sensual abertura, que combinó con una original gargantilla de cristales de colores y sandalias blancas, nos sorprendió con un maquillaje de ojos muy favorecedor. Myrka Dellanos maquillaje juvenil Credit: Instagram La comunicadora, quien este año es parte de la categoría #NuevoAmanecer de Los 50 Más Bellos de People en Español, se puso en manos del artista del maquillaje cubano Danilo Marquez, para lograr un look de belleza que armonizaba con su atuendo. "¿Vieron esto? Me ayudó mi amiguito Danilo a ponerme este brillito", compartió la periodista con sus seguidores de Instagram. "Para que no se me cayera me puso un primer y fíjense que bonito le pega con el traje de hoy". Además del efecto brillante en el párpado, también presumió un delineado grueso en color negro, abundantes pestañas, una piel impecable y unos labios definidos en rosa mate. El maquillaje juvenil de Myrka Dellanos Myrka Dellanos maquillaje juvenil Myrka Dellanos maquillaje juvenil Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram Encantada con su papel en La mesa caliente, su primera vez en un talk show, y amante de la moda, pasión que comparte con su hija, la influencer y empresaria Alexa Dellanos, la presentadora atraviesa uno de sus mejores momentos y eso, traspasa la pantalla. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Si te gustó su look, aquí te traemos varias opciones con brillos, para que copies el estilo de la conductora. Opción clásica Myrka Dellanos maquillaje juvenil Credit: Cortesía A prueba de agua y de textura cremosa, este lápiz se desliza con facilidad por tu piel y proporciona un color intenso durante horas. 24/7 Glide-On Waterproof Eyeliner Pencil, de Urban Decay. $23. sephora.com Múltiples opciones Myrka Dellanos maquillaje juvenil Credit: Cortesía Con esta paleta que combina sombras brillantes, metálicas y mates podrás crear muchísimos looks diferentes. Marquee Shadow Palette, en Future Visions, de Hard Candy. $9.96. walmart.com Pintura multiusos Myrka Dellanos maquillaje juvenil Credit: Cortesía Con escualano y ácido hialurónico, este pigmento en crema puedes usarlo en los ojos, pero también en labios, mejillas y cuerpo, para crear un look de impacto que dura hasta 12 horas. Hy-Power Pigment Paint, de Haus Labs. $24. hauslabs.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Myrka Dellanos parece una jovencita con este maquillaje de ojos ¡copia el look!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.