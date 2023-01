El look del día - enero 17, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Amara La Negra, Myrka Dellanos y Cardi B son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta galería de moda. Échale un vistazo y toma nota de las tendencias que llevan tus artists favoritas para que puedas imitar su estilo. Empezar galería Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Credit: Instagram/Alejandra Espinoza Nos encantó este look sententero que lució la presentadora. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Amara La Negra Amara la Negra Credit: Instagram/Amara La Negra La artista mostró sus llamativas curvas con este look de jeans rasgados de talle alto y crop top estampado. 2 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora parecía toda una adolescente con este coqueto set de minifalda con vuelos y chaqueta cropped, que combinó con botas cremas por encima de la rodilla. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Andrea Meza Andrea Meza Credit: Instagram/Bendito Closet Este moderno vestido de cuero que portó la presentadora, es perfecto para esta temporada de invierno. 4 de 9 Ver Todo Carbi B Cardi B Credit: David Dee Delgado/Getty Images Con este ceñido vestido blanco de cuello alto, elegante abrigo de piel y zapatos Christian Louboutin, llegó la rapera a una corte de Queens, NY. 5 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez Fresca y juvenil lució la presentadora mexicana con este minivestido rojo vino, que combinó con botas por encima de la rodilla y una gran sonrisa. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela Nos encantó este ceñido vestido crema de cuello alto que la actriz complementó con botas rojo vino y un minibolso del mismo color. 7 de 9 Ver Todo Margot Robbie Margot Robbie Credit: Don Arnold/WireImage Regia lució la actriz durante la premier, en Sydney Australia, de su nueva película, a la que llegó con este vestido azul pastel con pronunciada abertura frontal y detalles de encaje rojo, de Versace. 8 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Captamos a su majestad cuando llegaba a una reunión con este clásico pantalón gris a cuadros, que combinó con un top de cuello alto, zapatos negros de punta y un abrigo color camello. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - enero 17, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.