El look del día - abril 8, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Adamari López, Myrka Dellanos y Camila Cabello son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Winnie Harlow Winnie Harlow, look del dia La hermosa modelo llegó a la presentación, en Nueva York, de la nueva colección de Vince Camuto ataviada con este sexy conjunto negro de falda negra con pronunciada abertura frontal y crop top con cuello halter. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Este minviestido estampado hizo que la presentadora luciera como una muñequita. 2 de 10 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos Con este minivestido morado, la presentadora vuelve a demostrar que el tiempo no pasa por ella. ¡Wow! 3 de 10 Ver Todo Anuncio Alicia Machado Alicia Machado, look del dia Credit: 2022 ARMimage/The Grosby Group La actriz venezolana mostró su esbelta figura con este ceñido vestido marrón. 4 de 10 Ver Todo Andrea Legarreta andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta Elegante y muy estilizada lució la presentadora mexicana con este conjunto azul pastel de palazzos y chaqueta, combinado con una blusa blanca y zapatos de plataforma. 5 de 10 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian, look del dia Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic for ABA Con este ceñido vestido plateado de Mugler, llegó la socialité a la premier de la nueva temporada de su show Keeping up with the Kardashian, ahora en Hulu. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Camila Cabello Camila Cabello, look del dia Credit: Gotham/GC Images La cantante acaparó todas las miradas con este coqueto y llamativo look de pantalón corto, top tipo corsé y chaqueta, de Gucci. 7 de 10 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Nos gustó mucho este hermoso vestido estampado de un solo hombro que portó la presentadora mexicana. 8 de 10 Ver Todo Sofía Carson Sofia Carson, look del dia Credit: Rebecca Sapp/Getty Images for The Recording Academy Como princesa moderna lució la cantante y actriz con este traje blanco de tul con vuelos y cola. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Con tremenda sonrisa y este look de jeans, suéter rosado, zapatos de plataforma y bolso de Christian Dior, posó la actriz para los fotógrafos que la esperaban. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

