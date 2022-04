El look del día - abril 21, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Lili Estefan, Myrka Dellanos y Sofía Vergara son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Chiquibaby Chiquibaby, look del dia Credit: Instagram/Chiquibaby Con este coqueto jumpsuit estampado de House of Zil, posó la presentadora desde la cede de los Latin American Music Awards, en Las Vegas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Naomie Harris Naomie Harris, look del dia Credit: Gotham/GC Images Con este hermoso set de falda y crop top se fue la actriz a cumplir con algunos compromisos laborales en la cchaiudad de Nueva York. 2 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos La presentadora parece una jovencita con este coqueto vestido blanco con vuelos. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Itatí Cantoral Itati Cantoral, look del dia Credit: Instagram/Itati Cantoral La querida actriz mexicana combinó sus originales pantalones cremas con perlas, con una chaqueta del mismo color, un top de seda tipo corsé, tenis y clutch dorado. 4 de 9 Ver Todo Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes, look del dia Credit: Instagram/Jacky Bracomontes Vimos a la actriz y presentadora mexicana en Las Vegas, ataviada con este ceñido vestido amarillo con cuello halter y abertura lateral. 5 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez, el look del dia Credit: Instagram/Jessica Rodríguez Nos encantó este chic y moderno look que portó la joven presentadora. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lili Estefan Lili Estefan, look del dia Credit: Instagram/Lili Estefan La presentadora combinó su falda verde tipo lápiz, con un blanco con delicadas aberturasy zapatos de punta, de Valentino. 7 de 9 Ver Todo Sofía Vergara Sofia Vergara, look del dia Credit: Gregg DeGuire/FilmMagic La actriz colombiana mostró su esbelta figura con este hermoso vestido rojo strapless con plumas de 0Blanc. 8 de 9 Ver Todo Zendaya Zendaya, look del dia Credit: Rodin Eckenroth/FilmMagic Elegante y sofisticada lució la actriz con este conjunto gris. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

