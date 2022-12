El look del día - diciembre 1, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Selena Gómez, Myrka Dellanos y Sandra Echeverría son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Kika Edgar Kika Edgar Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz mexicana llegó a una velada ataviada con este vestido azul real de cuello alto que la hacía lucir muy bella. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Natalia Esperón Natalia Esperon Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Nos encanta ver a la actriz y más aún luciendo tan elegante con este conjunto fucsia de pantalón y chaqueta de terciopelo, combinado con un top negro. 2 de 9 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton, princesa de Gales Credit: Chris Jackson/Getty Images Captamos a la princesa de Gales en las calles de Boston llevando este set rojo vino de pantalón y chaqueta, combinado con una blusa rosado pastel, un minibolso Chanel y zapatos de punta. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora mostró sus atributos con este sexy vestido fucsia de encaje, transparencias y lazo oversized. 4 de 9 Ver Todo Nicky Hilton Nicky Hilton Credit: Backgrid/The Grosby Group Este coqueto minivestido rojo con los hombros al descubierto le sentó de maravilla a la figura de la socialité. 5 de 9 Ver Todo Jada Pinkett Smith Jada Pinkett Smith Credit: Emma McIntyre/GA/2022 Getty Images and Penske Media La actriz acaparó todas las miradas en la premier de la película Emancipation, a la que llegó con este fabuloso traje blanco con capa y llamativos vuelos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Selena Gómez Selena Gomez Credit: Noam Galai/Getty Images Vimos a la actriz y cantante en la presentación, en Nueva York, de su nuevo documental Selena Gomez: My Mind & Me ataviada con un minivestido de cuello alto, abrigo verde militar y botas negras. 7 de 9 Ver Todo Sandra Echeverría Sandra Echeverria Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Muy elegante lució la actriz mexicana con este fabuloso minivestido metálico. 8 de 9 Ver Todo Esmeralda Pimentel Esmeralda Pimentel Credit: Patricia J. Garcinuno/Getty Images La actriz mexicana acaparó todas las miradas durante un evento al que llegó con este increíble traje crema con aplicaciones florales y escote profundo. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

