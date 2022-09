El look del día - septiembre 14, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos Credit: Instagram/Myrka Dellanos Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Olivia Palermo, Myrka Dellanos y Karla Martínez son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Instagram/Lourdes Stephen Sobria y elegante lució la periodista con este set blanco de pantalón de talle alto y chaqueta, que complementó con un top de encaje y zapatos de punta. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Instagram/Myrka Dellanos Para reportar en vivo desde el último adiós a la reina Isabel II en Londres, la presentadora eligió este cómodo look de jeans, top crema, botas y abrigo tipo chaleco. 2 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Su majestad llegó a una velada con este atuendo de pantalón blanco de talle alto, delicada blusa de manga larga y zapatos azul pastel. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Olivia Palermo Olivia Palermo Credit: Splash News/The Grosby Group Muy chic y moderna lució la socialité con este look de pantalón corto caqui, abrigo del mismo tono, camisa a rayas y zapatos planos. 4 de 9 Ver Todo Natalia Jiménez Natalia Jimenez Credit: Cortesía: 11:11 Public Relations La cantante deslumbró durante la premier de la serie El rey, a la que llegó con este espectacular traje con falda vaporosa y aplicaciones florales, de Benito Santos. 5 de 9 Ver Todo Reina Máxima de Holanda Reina Maxima de Holanda Credit: Dutch Press/The Grosby Group Como de costumbre, su majestad dio cátedra de estilo con su look. ¡Regia! 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana de Armas Ana de armas Credit: Jon Kopaloff/Getty Images La actriz llegó a la premier de su nueva película, Blonde, con este fabuloso traje dorado de lentejuelas con cuello halter, de Louis Vuitton. 7 de 9 Ver Todo Andrea Legarreta Andrea Legarreta Credit: Instagram/Andrea Legarreta Como adolescente lució la presentadora con este femenino vestido blanco de encaje, de BCBG. 8 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez Para una de las más recientes transmisiones de Despierta América (Univision), la presentadora mexicana optó por este simple y clásico vestido negro, que complementó con zapatos de punta de Yves Saint Laurent. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

