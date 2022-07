El look del día – julio 15, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos Credit: Instagram/Myrka Dellanos Carmen Villalobos, Jennifer López y Myrka Dellanos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Ana de Armas Ana de Armas Credit: Backgrid/The Grosby Group Vistiendo una falda chic y una blusa de cuello tortuga, la joven actriz cubana salió a promocionar su nueva película en Hollywood. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Instagram/Myrka Dellanos Regia lució la presentadora en su puesto temporal en "Al Rojo Vivo" vistiendo un enterizo fucsia elegido por su estilista, Karla Birbragher. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group Con su bolso Birkin en mano, así de guapa lució JLo en camino al gimnasio. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: Instagram/Carmen Villalobos La cumpleañera se unió a la tendencia Barbiecore con un crop top rosa y falda a juego. 4 de 9 Ver Todo Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Credit: Instagram/Alejandra Espinoza ¡Qué cintura! Maravilló con esta prenda roja asimétrica con detalle estilo corsé. 5 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La empresaria mostró sus abdominales tonificados con un bikinazo azul y blanco en las Islas Turcas y Caicos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquibaby Chiquibaby Credit: Instagram/Chiquibaby Disfrutó de los conciertos de verano de Telemundo luciendo un traje largo de encaje verde. 7 de 9 Ver Todo Megan Fox Megan Fox Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La media naranja de Machine Gun Kelly también optó por el color vivo, vistiendo un crop top y pantalón ancho a juego. 8 de 9 Ver Todo Bella Hadid Bella Hadid Credit: Gotham/GC Images Salió a un evento en Nueva York portando un look negro con detalles verde y botas altas. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

