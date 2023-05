El look del día - mayo 19, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos Credit: Instagram / Myrka Dellanos Myrka Dellanos, Migbelis Castellanos, Chiquibaby y Marlene Favela son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige a tu favorita! Empezar galería Altaír Jarabo Altair Jarabo en España Credit: Instagram / Altair Jarabo En su viaje de vacaciones a España, la guapísima actriz mexicana lució fresca y juvenil con este cómodo look, perfecto para caminar y disfrutar de un clima cálido. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquibaby Chiquibaby Credit: Instagram / Chiquibaby La presentadora de televisión eligió este vestido rosa que le ajusta en los lugares correctos, durante su visita a los estudios de Despierta América (Univision). 2 de 8 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram / Galilea Montijo La presentadora de La casa de los famosos en México está disfrutando al máximo de su soltería y sigue dando cátedra de estilo con este colorido set de dos piezas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Instagram / Myrka Dellanos La copresentadora del programa La mesa caliente (Telemundo) presumió sus curvas con este elegante jumpsuit de cuero que combinó con una camisa blanca de mangas corrugadas. 4 de 8 Ver Todo Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa Credit: Instagram / Marjorie de Sousa La actriz y cantante venezolana enamoró a sus fans con este look vaquero en su paso por el Valle de Guadalupe, México. 5 de 8 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram / Marlene Favela La actriz y empresaria encantó con este vestido maxi, perfecto para un día de playa o de paseo. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karina Banda Karina Banda Credit: Instagram / Karina Banda La presentadora lució feliz y glamurosa al anunciar el nuevo episodio de Enamorándonos la isla con este pareo y traje de baño estampado de la marca Onda del mar y el estilismo de Franklin Ramos Toscano. 7 de 8 Ver Todo Fabiola Guajardo Fabiola Guajardo Credit: Instagram / Fabiola Guajardo La actriz mexicana llegó a conocer la nueva tienda Fendi by Marc Jacobs con este look deportivo minimalista con un toque en neón. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - mayo 19, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.