El look del día - marzo 2, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos,look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Bella Hadid, Myrka Dellanos y Chiquibaby son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Anya Taylor Joy Anya Taylor Joy, el look del dia Credit: 2022 Best Image/The Grosby Group La talentosa actriz llegó al desfile de Dior, en París, ataviada con este hermoso vestido con bordados florales, zapatos de punta y abrigo negro. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Bella Hadid Bella Hadid, look del dia Credit: Marc Piasecki/GC Images La modelo se fue a disfrutar de las noches de París con este vestido a rayas, que combinó con botas negras. 2 de 10 Ver Todo Brooke Shields Brooke Shields, look del dia Regia lució la actriz con este vestido midi con delicado cutout. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Myrka Dellanos Myrka Dellanos,look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos Con este ceñido vestido negro de cuello alto y delicadas aberturas, la presentadora demostró que sigue teniendo una figura de infarto. 4 de 10 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Nos encantó este fresco y divertido conjunto estampado que portó la presentadora. 5 de 10 Ver Todo Demi Moore demi moore, look del dia Credit: 2022 Best Image/The Grosby Group La actriz llegó al desfile de Saint Laurent, en París, con este elegante jumpsuit negro, que complementó con zapatos de plataforma y guantes azul real. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karlie Kloss Karlie Kloss, look del dia Credit: 2022 Best Image/The Grosby Group La modelo iluminó las calles de París con este look naranja. 7 de 10 Ver Todo Megan Fox Megan Fox, look del dia Credit: 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Fabulosa lució la actriz con este minivestido morado. ¡Wow! 8 de 10 Ver Todo Úrsula Corberó ursula corbero, look del dia La actriz española llegó al desfile de Saint Laurent con este look de pantalón rojo, top de un solo hombro y zapatos de punta. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Victoria Beckham Victoria Beckham, look del dia Credit: Pierre Suu/GC Images Clásica y fabulosa lució la diseñadora con este vestido negro, que combinó con zapatos naranja de punta. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - marzo 2, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.