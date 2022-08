El look del día - agosto 5, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos Credit: Instagram/Myrka Dellanos Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Kylie Jenner, Myrka Dellanos y Clarissa Molina son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Instagram/Clarissa Molina Quedamos fascinadas con este coqueto vestido con vuelos y la espalda al descubierto que portó la presentadora. ¡Parece una muñeca! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jessica Carrillo Jessica Carrillo Credit: Instagram/Jessica Carrillo La presentadora lució fresca y juvenil con este vestido estampado con abertura frontal. 2 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Instagram/Myrka Dellanos La presentadora está lista para el fin de semana con este sexy minivestido verde que acentuaba sus llamativas curvas. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: 2022 Mega/The Grosby Group La empresaria se fue de compras con su hija Stormi ataviada con este interesante look de minifalda negra y top rosado de manga larga, ambas de Comme des Garcons ¿Viste las manos que adornan las piezas? 4 de 9 Ver Todo Maribel Guardia Maribel Guardia Credit: Instagram/Maribel Guardia La artista mostró su estómago de acero con este conjunto negro de palazzos y crop top. 5 de 9 Ver Todo Michelle Galván Michelle Galvan Credit: Instagram/Michelle Galván Para la más reciente transmisión de Primer Impacto (Univision), la periodista eligió este sencillo jumpsuit color camello. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Nos encantó este vestido maxi estampado y con los hombros al descubierto que llevó su majestad. Es perfecto para las noches de verano. 7 de 9 Ver Todo Rebeka Smyth Rebeka Smyth Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora de noticias lució muy clásica y elegante con este vestido verde. 8 de 9 Ver Todo Vielka Valenzuela Vielka Valenzuela Credit: Instagram/Vielka Valenzuela Bella lució la presentadora mexicana con este minivestido fucsia. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

