Las conductoras de La mesa caliente celebran su primer aniversario con las tendencias de primavera más cool La estilista Karla Birbragher nos desvela cómo Giselle Blondet, Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Alix Aspe eligieron los trajes especiales para celebrar el primer año de vida del programa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El programa La mesa caliente de Telemundo acaba de cumplir un año en la parrilla televisiva. Un primer aniversario que festejó el pasado lunes por todo lo alto con invitados especiales, un pastel increíble y muchas sorpresas. Por supuesto sus cuatro presentadoras: Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe estuvieron a la altura de la señalada fecha y lucieron sus mejores galas. "Para el programa normalmente no se visten tan elegante, tipo cócktail, pero era una ocasión especial y las vestimos para tal", cuenta Karla Birbragher, estilista del show, a People en Español. Las cuatro mujeres, que gozan de una fabulosa relación, se vieron radiantes, en colores vivos, con texturas, estampados y detalles que vamos a ver por todos lados ahora que se acerca la primavera. Toma nota de estas tendencias para tu próxima compra. Looks tendencias primavera mesa Caliente aniversario Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Myrka Dellanos - plumas "A Myrka siempre le gusta destacar su cinturita", cuenta Birbragher. "Usó un vestido que tenía un corset y una falda con abertura. Ella se viste más recatada, más seria, pero siempre un poquito sexy y resaltando su cintura". Además del cuerpo estructurado, su traje fucsia, un color que no pasa de moda, tenía detalles de plumas, una tendencia que estamos viendo mucho esta temporada. Completó su look con aretes largos y sandalias con brillos y perlas. Looks tendencias primavera mesa Caliente aniversario Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Verónica Bastos - apliques florales "Vero utilizó también un vestido fucsia. Siempre trato de vestirlas con colores diferentes, pero a veces pasa que se enamoran de un vestido y se empeñan en ponerse ese y no importa si la otra trae el mismo color, que fue lo que pasó ayer, que había tres en la misma línea de color", confiesa la estilista. Sobre el vestido de línea A que eligió, la encargada del vestuario del programa explica. "Ella me había dicho que quería algo coqueto, le encantan los vestidos estilo campana, es muy femenina y el vestido tenía detalles de flores, en cuanto se lo puso dijo 'este es'. ¿La clave para que le sentara tan bien? La silueta de la conductora. "Ayuda muchísimo su cuerpo porque es flaquita, tiene unas piernas súper lindas y [le gusta] entallado en la cintura". Nos encantaron las sandalias con lazo en un tono a juego con el vestido que eligió para finalizar su look. Looks tendencias primavera mesa Caliente aniversario Las conductoras con su estilista, Karla Birbragher. | Credit: Instagram Giselle Blondet - estampado floral "Giselle utilizó un estilo parecido al de Vero, que generalmente no usa mucho, pero le gusta ser muy femenina y escogió ese en cuanto se lo puso", dice Birbragher sobre el vestido de tirantes con cinturón con el que la puertorriqueña presumió pierna. "Me pareció que se veía súper linda". La feliz abuela de tres combinó su traje con aretes con brillos y sandalias minimalistas de color nude. "Usamos accesorios súper sencillos porque tenía un estampado floral que vamos a ver muchísimo ahora que estamos llegando a la primavera", anota la experta en moda. Alix Aspe - efecto mojado Looks tendencias primavera mesa Caliente aniversario Credit: Instagram La más joven de la mesa destacó entre sus compañeras por elegir un color tan diferente al resto. "Usó un vestido de un solo hombro que a ella le quedan muy bien y cortito porque ella es altísima, tiene un cuerpo de modelo", comparte la estilista. "Ahora que está apunto de casarse está haciendo un reto de detox y queríamos resaltar los huesitos, los hombros que ha estado trabajando muchísimo". Su traje verde neón estaba recubierto por una lentejuela muy fina. "No sé si se lograba ver al aire o en fotos, era muy sutil, se veía muy lindo, porque le daba como un toque de líquido, como si fuese mojado, especialmente cuando le daba la luz". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ella completó su atuendo con aros brillantes y sandalias plateadas. "Lo que me gusta de Alix es que me deja jugar, se prueba de todo, se pone de todo, ella es como mi muñequita, mi modelito y me encanta jugar con ella y la moda". ¡Las cuatro se veían divinas! ¿Quién fue tu favorita?

