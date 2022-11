El look del día - noviembre 3, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Selena Gómez, Myrka Dellanos y Kate Middleton son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Catherine Siachoque Catherine Siachoque Credit: Mezcalent Para la presentación oficial de la nueva temporada de Mujeres Asesinas (Vix+), la actriz colombiana eligió este sexy vestido negro con cutout y abertura frontal. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Claudia Martin Claudia Martin Credit: Mezcalent La actriz mexicana también llegó a la misma velada ataviada con este modelo negro de lentejuelas. 2 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Instagram/Bendito Closet Hermosa lució la presentadora con este fabuloso set fucsia de pantalón y chaqueta. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Francisca Francisca Credit: Instagram/Francisca En una de las más recientes transmisiones de Despierta América (Univision), vimos a la presentadora con este look de leggings negros, blusa estampada y botines. 4 de 9 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton, princesa de Gales Credit: Karwai Tang/WireImage Nos encantó este look monocromático que portó la princesa de Gales. Es perfecto para la temporada de otoño. 5 de 9 Ver Todo Yalitza Aparicio Yalitza Aparicio Credit: Mezcalent Regia lució la actriz con este vestido de seda verde neón. El maquillaje y el cabello estaban de lujo. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Instagram/Lourdes Stephen Con este sexy vestido negro con abertura frontal llegó la presentadora a los estudios de Al rojo vivo (Telemundo) para presentar las noticas. ¡Qué guapa! 7 de 9 Ver Todo Margot Robbie Margot Robbie Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for WSJ. Magazine Innovators Awards Muy elegante y moderna lució la actriz con este conjunto blanco de pantalón acampanado y chaqueta, de Proenza Schouler. 8 de 9 Ver Todo Selena Gómez Selena Gomez Credit: Steve Granitz/FilmMagic Este vestido morado de un solo hombro, de Rodarte, le sentó de maravilla a la figura de la artista. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

