El look del día – marzo 3, 2023

Karol G, Adamari López y Myrka Dellanos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita!

Adamari López

Como una muñeca lució la presentadora vistiendo un look fucsia y blanco elegido por la estilista Denise del Pino.

Karol G

"La Bichota" llegó a París para la semana de la moda con su cabello al rojo vivo, un atuendo azul y un saco de cuero oversized.

Jennifer López

Captamos a la cantante camino al gimnasio llevando un look atlético que complementó con un bolso de Louis Vuitton.

Jessica Alba

La actriz de raíces mexicanas derrochó glamour en Paris Fashion Week con este atuendo confeccionado por Balmain.

Myrka Dellanos

Para asistir al Rodeo de Houston, la presentadora eligió un enterizo de jean que acentuó su cintura diminuta, más un sombrero y una bandana para darle un toque vaquero.

Karla Martínez

Acentuó un suéter verde neón y una falda de cuero negro con un par de botas de estampado salvaje.

Reina Letizia

Su majestad le dio un toque chic a un atuendo más casual con un saco rojo y un bolso a juego.

Sarah Jessica Parker

Para grabar una escena de la próxima temporada de "And Just Like That", la actriz vistió un look a cuadros, desde su saco hasta su falda escocesa.

