El look del día – abril 7, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos Credit: IG/Myrka Dellanos Marjorie De Sousa, Sofía Vergara y Myrka Dellanos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Marjorie De Sousa Marjorie De Sousa Credit: IG/Marjorie De Sousa Hasta con un look casual vistiendo un mono de jean, la actriz venezolana siempre luce fabulosa. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anitta Anitta Credit: IG/Anitta La artista brasileña disfrutó de un paseo por Islandia vistiendo una parka y gorro a juego de Prada. 2 de 8 Ver Todo Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Backgrid/The Grosby Group ¡Qué guapa! La colombiana mostró sus piernas con botas altas y un suéter oversized. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Ana Jurka Ana Jurka Credit: IG/Ana Jurka Con la ayuda de la estilista Karla Birbragher, la presentadora lució divina vistiendo una prenda amarilla y tacones nude. 4 de 8 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: IG/Myrka Dellanos La presentadora de "La mesa caliente" dio lección de estilo primaveral con esta prenda rosa de estampado de flores. 5 de 8 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby Credit: IG/Chiquibaby Vistiendo un suéter lila y botas negras, celebró la Semana Santa en España con una visita a la Sagrada Familia. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jimena Gállego Jimena Gállego Credit: IG/Jimena Gállego La presentadora de "La casa de los famosos" mostró sus curvas con una propuesta al rojo vivo con recortes. 7 de 8 Ver Todo Rihanna Rihanna Credit: Mega/The Grosby Group Presumió su pancita con una camiseta deportiva y una falda de tul transparente. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

