El look del día - mayo 11, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Myrka Dellanos, Ana Bárbara y Jimena Gallegos son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Jimena Gallegos Jimena Gallegos, look del dia Credit: Instagram/Jimena Gallegos La presentadora mexicana lució muy cool y sexy con este look de pantalón corto estampado, top negro y chaqueta rosada. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Myrka Dellanos Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos Con este ceñido vestido amarillo, la presentadora vuelve a demostrar que tiene la cintura más diminuta de la televisión hispana. 2 de 9 Ver Todo Reina Máxima Reina Maxima, look del dia Credit: 2022 Dutch Press/The Grosby Group Su majestad lució regia y sofisticada con este vestido crema de manga larga. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Nicky Hilton Paris Hilton, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group New Captamos a la socialité ataviada con este fresco y primaveral vestido maxi, que combinó con sandalias planas y un bolso azul. 4 de 9 Ver Todo Tania Rincón Tania Rincon, look del dia Credit: Instagram/Tania Rincón La presentadora mexicana parecía toda una adolescente con este atuendo de minifalda estampada y suéter cropped. 5 de 9 Ver Todo Paris Hilton Paris hilton, look del dia Credit: 2022 Instar Images/The Grosby Group Para ir a la Casa Blanca, la socialité eligió este elegante conjunto de pantalón y chaqueta, que combinó con una camisa negra con lazo y zapatos de punta. reina 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana Bárbara Ana Barbara, look del dia Credit: Instagram/Ana Bárbara La cantante combinó su coqueto minivestido estampado con sexys botas negras por encima de la rodilla. 7 de 9 Ver Todo Ariadna Gutiérrez Ariadna Gutiérrez, look del dia Credit: Instagram/Ariadna Gutiérrez La exreina de belleza cautivó con este vestido blanco con cuello halter. 8 de 9 Ver Todo Elizabeth Hurley Elizabeth Hurley, look del dia Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for BCRF La actriz llegó a una velada ataviada con este elegante traje rosado de lentejuelas. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

