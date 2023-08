Myrka Dellanos muestra la afección cutánea contra la que ha batallado por casi 2 años y maquilla en televisión La anfitriona de La mesa caliente (Telemundo) por fin encontró un tratamiento que le ha funcionado y ha querido mostrar el proceso a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: Instagram Myrka Dellanos Myrka Dellanos es una de las anfitrionas de La mesa caliente, el programa de entretenimiento de las tardes de Telemundo que conduce junto con Verónica Bastos, Giselle Blondet y Aylín Mujica. La periodista, quien posee uno de los rostros más bellos de la pequeña pantalla, lleva desde hace aproximadamente dos años batallando contra una afección cutánea llamada rosácea que causa enrojecimiento y "brote de puntitos" en la cara. Así lo reveló recientemente el talento de Telemundo a través de su perfil de Instagram. Myrka Dellanos Myrka Dellanos, conductora de La mesa caliente | Credit: Instagram Myrka Dellanos "Yo he sufrido con una rosácea muy mala por casi 2 años y la cara hinchada y luego me tenía que poner mucho maquillaje para esconderlo para mi programa y es peor aún", confesó Dellanos, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram. "Lloré mucho". Myrka Dellanos Myrka Dellanos con un brote de rosácea antes de su primera sesión de tratamiento | Credit: Instagram Myrka Dellanos Tras un tiempo tratando sin éxito de hallar una solución al problema, la conductora por fin encontró un tratamiento que le ha funcionado y con el que está muy contenta. "Encontré un tratamiento que me ha mejorado con solo una sesión y aún me faltan 3 más. Es el tratamiento con Luz Amarilla con el Doctor Daniel Campos. He intentado todo y hoy estoy feliz porque esto está funcionando", detalló Dellanos. "Por eso lo comparto con ustedes". Myrka Dellanos Myrka Dellanos sin maquillaje tras su primera sesión de tratamiento | Credit: Instagram Myrka Dellanos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La periodista explicó que "el láser amarillo no duele y al final lo que ven es una máquina con un aire muy frío que se siente riquísimo en la piel y te refresca". Myrka quiso aclarar que no recibió "ni un centavo" por compartir esta información con sus seguidores. "Lo hago porque si has sufrido como yo quiero ayudarte", aseveró.

