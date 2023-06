¡Oh là là! Myrka Dellanos da en el blanco con este vestido veraniego en París La presentadora de La Mesa Caliente de Telemundo escogió nuevamente el blanco angelical para lucir espléndida en la ciudad luz en plena temporada del sol. ¿Qué estará haciendo por allí? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La presentadora Myrka Dellanos se encuentra en París y con su estilo cautivó en las redes con un precioso y sencillo atuendo blanco, ideal para un día de verano en la ciudad luz. La carismática cubano americana regresó a Europa y esta vez irradió toda su belleza desde una terraza parisina donde hace pocas horas compartió este vídeo con su propuesta de moda perfecta para disfrutar de su estadía en la capital de Francia. Escogió una maxifalda blanca de algodón que combinó con una blusa del mismo tono anudada a la cintura, cómodas sandalias y un bolso mediano azul estilo Birkin. Lució su cabello suelto con dos trenzas tejidas a cada lado. Fresca, sencilla y en pocas palabras perfecta, posó para este breve video en el que se aprecia no solo su bella silueta sino la vista magnífica a la torre Eiffel desde los techos de París, una ciudad siempre soñada. Myrka Dellanos Credit: IG/Myrka Dellanos Los comentarios de sus tres millones de seguidores en redes no faltaron para alabar su belleza, y algunos por supuesto no dejaron de preguntar si había coincidido en la ciudad con Luis Miguel, su ex novio de hace tantos años y con su actual pareja Paloma Cuevas con quien mantiene una bonita amistad. Myrka sin hacer mayores comentarios al respecto, agradeció a sus seguidores por su apoyo como siempre y aunque no conocemos el motivo exacto acerca de su visita en Francia, creemos que se trata de la asistencia a la boda de la famosa experta en finanzas y ex reina de belleza Barbara Serrano quien se casa en estos días, en una ceremonia a la que asistirán famosos como Carlos Adyan, Barbara Bermudo y su esposo entre muchos otros. La ciudad luz le sienta de maravilla a la presentadora de La Mesa Caliente de Telemundo, recordamos que hace tres años fue invitada especialmente a modelar en la pasarela de Johanna Hernández una joven estrella de la moda latinoamericana que se presentó en París con su marca Glaudí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dellanos cumplió así otro de sus retos al caminar por primera vez en una pasarela en un lujoso salón parisino. Águeda Ruiz la esposa de Luis Fonsi también estuvo modelando y participando en París en una sesión de fotos para esta marca. Seguiremos pendientes a nuestra querida Myrka y su estadía en París pues seguramente compartirá más de si mágica experiencia en vídeos e imágenes donde su sonrisa además de su acostumbrada belleza demostrará la dicha de estos momentos.

