El look del día – julio 28, 2023

Myrka Dellanos Credit: IG/Myrka Dellanos

Francisca, Chiquibaby y Myrka Dellanos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita!

Jessica Rodríguez y Francisca
Jessica Rodriguez, francisca Credit: IG/Jessica Rodriguez

Jessica sigue luciendo su peluca de Rebelde, ahora con un vestido de denim. Por su parte, Francisca optó por un blazer amarillo y pantalones negros.

Geraldine Bazán
Geraldine Bazán Credit: IG/Geraldine Bazán

Disfrutó de una tarde en Cabo San Lucas con un enterizo blanco con recortes y accesorios dorados.

Chiquibaby
Chiquibaby Credit: IG/Chiquibaby

Dio lección de estilo vistiendo una prenda anaranjada elegida con la ayuda de la estilista Karla Birbragher y sandalias de Flor de María.

Ivy Queen
Ivy Queen Credit: IG/Ivy Queen

La reggaetonera lució como una veinteañera con esta propuesta dorada de crop top y minifalda a juego.

Myrka Dellanos
Myrka Dellanos Credit: IG/Myrka Dellanos

Divina lució la presentadora con un romántico atuendo de encaje rosa y sandalias de Dior.

Andrea Meza
Andrea Meza Credit: IG/Andrea Meza

Casual y deportiva lució la exmiss Universo con este conjunto lila que compartió en las redes.

Patricia Manterola
Patricia Manterola Credit: IG/Patricia Manterola

¿Eres tú Patricia? La cantante se transformó en Barbie con este conjunto rosa de pie a cabeza.

