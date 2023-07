Myrka Dellanos derrite las redes con este look de denim ¡Mírala! ¿Te gustan las prendas de jean? Inspírate en el estilo de la presentadora cubanoamericana para lucir casual pero con estilo en una ocasión informal con esta propuesta ideal para todas las siluetas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Myrka Portrait Variety Latino's 10 Latinos To Watch Credit: Getty Los domingos son días especiales para Myrka Dellanos, pues son dedicados especialmente a honrar y agradecer a Dios por sus bendiciones. "No solo quiero recordar a Dios cuando la vida duele sino darle gloria cuando estoy feliz", comentó este pasado 2 de Julio en una inspiradora publicación que ilustra con una preciosa foto con una amplia sonrisa y como es de costumbre con un fabuloso look de denim que nos encantó. Se trata de un enterizo de mezclilla azul índigo que destaca su silueta por estar anudado a la cintura con una tira del mismo material para luego caer en un pantalón de bota ancha que llega hasta el piso. Este look monocromático es ideal para estilizar la figura y para proyectar visualmente más altura. Otra clave ideal para lucirse con los pantalones acampanados es recurrir a las plataformas, y en su caso la presentadora de "La mesa caliente" de Telemundo optó por un modelo de sandalias en color miel que contrasta de maravilla con su prenda de jean. "La más hermosa", la piropean en sus comentarios además de elogiarla por su fe. "No le pasa un solo día", le dicen otros. "Hermosa dama", "siempre radiante", le reiteran. Y es que los enterizos son una alternativa de vestir que favorece a todo tipo de siluetas, una herramienta para refinar que todas sin importar el tipo de cuerpo deberíamos tener en nuestro ropero. A lo largo de su carrera, no es la primera ni la última vez que seguramente Myrka llevará prendas de denim para días informales en los que desee lucir casual pero con un toque de estilo. Myrka denim Premiere Of Disney's "The BFG" - Arrivals Credit: Getty Otro look inolvidable para el que escogió unos pantalones tipo cargo en el mismo material, que complementó con una blusa blanca y un vistoso collar de cuentas con un toque étnico, fue para asistir haceun tiempo a la premiere en Los Angeles de la película de Disney "The BFG" a la que llegó acompañada de su hija inseparable Alexa Dellanos, quien también lució unos vaqueros desgastados y una infalible camiseta blanca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La versatilidad y comodidad de las prendas de mezclilla no se discute, además existen mil alternativas para lucirlas y combinarlas a tu antojo. Otra cosa que salta a la vista en estas bellas imágenes es que "lo que se hereda no se hurta". Gracias Myrka por inspirarnos a diario con tu forma de ser ¡y con tu estilo!

