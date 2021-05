¡Myrka Dellanos cumple 56 años en mejor forma que nunca! La periodista celebró su día por todo lo alto y en la mejor compañía presumiendo un cuerpazo de escándalo. ¡Se ve como nunca! Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es uno de los rostros más queridos y respetados de la televisión, y también de los más bellos. Myrka Dellanos se ha ganado el corazón de sus seguidores con sus tres décadas frente a las cámaras. La conductora celebró sus 56 años con la felicidad que le caracteriza y compartió una imagen que demuestra que está en mejor forma que nunca. "Hoy cumplo un año más de vida en este día precioso ¡y es solo por tu increíble amor y misericordia Dios! Me pongo de rodillas para agradecerte por tus increíbles bendiciones a lo largo de mi vida y por tu favor y gracia en cada paso que he tomado. ¡Agradecida es que celebro este día! Feliz cumpleaños para mí", escribió. En la imagen luce un espectacular conjunto de una pieza que marca sus curvas y muestra su estilizada y cuidada figura. Myrka siempre ha seguido una dieta sana y ha tenido unos hábitos muy saludables tal y como se puede apreciar. Eso sumado a su eterna sonrisa dan como resultado a una mujer completa, plena y con más ilusión que nunca. Su día estuvo lleno de momentos inolvidables y a su lado, inseparable como siempre, estuvo su gran amor, su hija Alexa Dellanos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su preciosa hija y su fe en Dios son sus mayores pilares y lo que le empuja hacia adelante con más fuerza que nunca. En este día tan especial no solo dio gracias a Dios sino también a todos sus familiares, seguidores y amigos que le acompañan en el camino. Los piropos y felicitaciones en el día de su cumpleaños no se hicieron esperar y le llovieron a mares en sus redes. "Diosa", "Belleza", "Reina", "Larga vida", fueron tan solo algunos de los bonitos escritos recibidos. Unas 56 primaveras muy bien llevadas, compañera. ¡Por muchos años más repletos de amor, salud y felicidad!

