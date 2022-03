El look del día - marzo 14, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Myrka Dellanos, Eiza González y Julianne Hough son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Eiza González Eiza Gonzalez, look del dia Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images La actriz mexicana llegó a una fiesta con este elegante traje strapless en forma de corsé de la marca ucraniana Nué, que la hacía lucir regia. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez, look del dia Credit: Instagram/Jessica Rodríguez La presentadora eligió este coqueto minivestido blanco y negro a cuadros, y botas de plataforma, para entrevistar a los actores Sandra Bullock y Daniel Radcliffe. 2 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos La presentadora dejó a todos boquiabiertos al llegar al estudio con este look que la hacía lucir como toda una jovencita. ¡Qué cinturita! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Julianne Hough Julianne Hough, look del dia Credit: Raymond Hall/GC Images La actriz y bailarina acaparó todas las miradas en las calles de Nueva York con este chic y fabuloso atuendo primaveral. 4 de 9 Ver Todo Maripily Rivera Maripily, look del dia Credit: 2022 ARMimage/The Grosby Group La empresaria mostró su figura con este ceñido jumpsuit negro con cuello halter, que complementó con un bolso verde limón de Hermés. 5 de 9 Ver Todo Naomi Campbell Naomi Campbell, look del dia Credit: Mark Boland/Mark Boland/Getty Images Para asistir a una importante velada en Londres, la modelo optó por este elegante conjunto gris a cuadros, que complementó con medias negras opacas, zapatos de punta, boina y guantes rojos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paula Echevarría Paula Echevarria, look del dia Credit: Instagram/Paula Echevarría Regia lució la actriz española con este vestido rojo con vuelos y abertura frontal. 7 de 9 Ver Todo Rosario Dawson Rosario Dawson, look del dia Credit: Amanda Stronza/Getty Images for SXSW La actriz y activista llegó a un evento en Austin, Texas ataviada con este vestido azul de cuello alto y mangas tipo globo. 8 de 9 Ver Todo Rose Byrne Rose Byrne, look del dia Credit: Amanda Stronza/Getty Images for SXSW Hermosa lució la talentosa actriz con este vestido negro con falda en A. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - marzo 14, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.