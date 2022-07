El look del día - julio 12, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos Credit: Instagram/Myrka Dellanos Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Reese Witherspoon, Myrka Dellanos y Ana Patricia son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Patricia Ana Patricia Credit: Instagram/Ana Patricia Con este hermoso vestido maxi se paseó la presentadora por las calles de Amsterdam. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquibaby Chiquibaby Credit: Instagram/Bendi Este conjunto a rayas de pantalón y top, que llevó la presentadora, es perfecto para lucir cool y chic durante los cálidos días de verano. 2 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Instagram/Myrka Dellanos Este es uno de looks más sencillos y casuales que ha portado la presentadora. ¿Qué te parece? 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chiquinquirá Delgado Chiquinquira Delgado Credit: Instagram/Chiquinquirá La presentadora mostró su increíble figura con este look de pantalón negro de talle alto y sexy crop top de Shein. 4 de 9 Ver Todo Emily Blunt Emily Blunt Credit: Noam Galai/Getty Images La talentosa actriz llegó a un evento ataviada con este fabuloso vestido con mangas tipo globo. 5 de 9 Ver Todo Itatí Cantoral Itati Cantoral Credit: Instagram/Itatí Cantoral La actriz mexicana se fue a disfrutar de la boda de unos amigos y para la ocasión eligió este atuendo de elegante falda negra con volumen y blusa blanca de encaje. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jackie Guerrido Jackie Guerrido Credit: Instagram/Jackie guerrido La presentadora llegó a los estudios de Despierta América (Univision) con este coqueto jumpsuit de mezclilla. 7 de 9 Ver Todo Reese Witherspoon Reese Witherspoon Credit: Arturo Holmes/WireImage La actriz lució muy esbelta y fresca con este vestido fucsia. 8 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia Credit: Paolo Blocco/WireImage Su majestad eligió este set de culottes y chaqueta, para asistir a un compromiso oficial en Madrid. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

