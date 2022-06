El look del día - junio 16, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Selena Gómez, Myrka Dellanos y Karla Martínez son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Khloé Kardashian Khloe Kardashian, look del dia Credit: RB/Bauer-Griffin/GC Images La empresaria muestra su delgada figura con este jumpsuit blanco con cuello halter y la espalda al descubierto. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Kris Jenner Kris Jenner, look del dia Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images Regia lució la matriarca de la familia Kardashian/Jenner con este look de pantalón negro, top del mismo color y jacket cropped con llamativos vuelos. 2 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos La presentadora parecía toda una muñequita con este hermoso vestido amarillo con vuelos y los hombros al descubierto. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Nicky Hilton Nicky Hilton, look del dia La socialité mostró su avanzado embarazo con este fabuloso vestido azul real con plises de Alice & Olivia. 4 de 9 Ver Todo Selena Gómez Selena Gomez, look del dia Credit: RB/Bauer-Griffin/GC Images La querida cantante acaparó miradas con este ceñido vestido verde con los hombros al descubierto que le sentaba de maravilla a su figura. 5 de 9 Ver Todo Maya Rudolph Maya Rudolph, look del dia Este femenino vestido fucsia con aplicaciones florales, hizo que la comediante luciera espectacular. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gigi Hadid Gigi Hadid, look del dia Captamos a la modelo en las calles de Nueva York, ataviada con este look de pantalón a cuadros, suéter crema con mangas tipo globo y zapatos planos. 7 de 9 Ver Todo Hailey Bieber Hailey Bieber, look del dia Credit: 2022 The Image Direct/The Grosby Group Hermosa lució la modelo y emprearia con este atuendo de minifalda negra, top de cuello alto y manga larga y zapatos de punta. 8 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez, look del dia Credit: Instagram/Karla Martínez Con este coqueto look de pantalón corto, blusa negra, sombrero y botas de vaquero, disfrutó la presentadora de un día más de sus vacaciones en Ensenada, Baja California. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

