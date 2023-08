El look del día - agosto 9, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Clarissa Molina, Francisca y Myrka Dellanos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Francisca El look del día Credit: Instagram Refrescante la imagen de la conductora con este conjunto de short y chaqueta estampado con cuadro pata de gallo verde pastel y blanco de Odalys Marino que combinó con zapatos de punta abrochados al tobillo de Flor de María Collection. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Lourdes Stephen El look del día Credit: Instagram En el plató de Al rojo vivo (Telemundo) la periodista posó con este vestido verde agua con calados de Mylysa que conjuntó con zapatos acharolados de punta en color nude. 2 de 8 Ver Todo Scarlet Ortiz El look del día La actriz fue la invitada en ¡Siéntese quien pueda! (Univisión) donde la vimos con un minivestido camisero blanco con mangas abullonadas y lazo en la cintura, y sandalias nude. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Myrka Dellanos El look del día Credit: Instagram Coqueta y femenina, la conductora de La mesa caliente eligió este vestido blanco entallado en la cintura, con mangas con volumen y detalles calados. Completó su look con aretes largos y sandalias metalizadas en color azul, de Flor de María Collection. 4 de 8 Ver Todo Clarissa Molina El look del día Credit: Instagram La reportera presumió sus curvas en este original enterizo de Marciano de color verdoso, con perneras con aberturas y efecto falda que pudimos ver en una selfie. 5 de 8 Ver Todo Galilea Montijo El look del día Credit: Instagram A la conductora no hay modelito que se le resista como este vestido estampado con un reloj, con aberturas en la cintura, transparencias detalles de encaje y flecos que acompañó con sandalias de tacón. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Andrea Meza El look del día Credit: Instagram La exMiss Universo mexicana sorprendió con este celido vestido naranja estampado con flores azules que realzaba su silueta para posar en Miami. 7 de 8 Ver Todo Selena Gómez El look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz intentó pasar desapercibida al salir del popular restaurante Nobu en Malibu después de un almuerzo entre amigos en el que lució una blusa blanca sin mangas, pantalones de mezclilla holgados, chancletas y un minibolso de colores. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

