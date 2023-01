El look del día - enero 20, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Karla Martínez, Myrka Dellanos y Amanda Dudamel son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta galería de moda. Échale un vistazo y toma nota de las tendencias que llevan tus artists favoritas para que puedas imitar su estilo. Empezar galería Amanda Dudamel Amanda Dudamel Credit: Instagram/Bendito Closet La primera finalista del Miss Universo eligió este elegante y divertido vestido amarillo con flecos para visitar los estudios de Hoy día (Telemundo). 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Legarreta Andrea Legarreta Credit: Instagram/Andrea Legarreta Nos encantó este pantalón blanco y negro de talle alto que la presentadora mexicana combinó con una camisa negra y zapatos de plataforma. 2 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Instagram/Bendito Closet Este hermoso vestido azul marino acentuó la diminuta cintura de la presentadora. ¡Wow! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Andrea Torre Andrea Torre Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz mexicana llegó a una velada en la Ciudad de México con este look de pantalón negro metálico y top transparente con mangas abullonadas. 4 de 9 Ver Todo Shantal Andere Shantal Andere Credit: Medios y Media/Getty Images La talentosa actriz llegó al estreno de su nuevo proyecto ataviada con leggings negros, camisa blanca, cómodas botas y chaqueta. 5 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo Fresca y juvenil lució la presentadora con este atuendo de biker shorts, camisa estampada oversized y botas marrones por encima de la rodilla. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gabrielle Union Gabrielle Union Credit: Robin L Marshall/FilmMagic Fabulosa lució la actriz con este elegante traje strapless de brillo. 7 de 9 Ver Todo Luz Elena González Luz Elena Gonzalez Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La querida actriz mexicana llegó a una velada en la Ciudad de México con leggings negros, top del mismo color, chamarra de cuero y botas. 8 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez La presentadora combinó su clásica falda negra de cuero con un suéter amarillo y botas a la rodilla. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - enero 20, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.