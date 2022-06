El look del día – junio 3, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos Credit: Instagram/Myrka Dellanos Jennifer López, Dayanara Torres y Myrka Dellanos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Jennifer López Jennifer López Credit: Mega/The Grosby Group La diva del Bronx ha estado la semana entera en el estudio de danza, así que sigue vistiendo atuendos prácticos y cómodos combinados con sus bolsos de lujo. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Kate Middleton Kate Middleton Credit: Chris Jackson/Getty Images La duquesa celebró el Platinum Jubilee de la reina vistiendo un vestido amarillo primaveral y un tocado a juego con flores divinas. 2 de 9 Ver Todo Meghan Markle Meghan Markle, Principe Harry Credit: Karwai Tang/WireImage También vimos a la esposa del príncipe Harry en el gran evento, luciendo un atuendo monocromático blanco muy chic. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Dayanara Torres Dayanara Torres Credit: Instagram/Dayanara Torres/@salojaraba Regia lució la exreina de belleza en los Premios Heat con una prenda estampada confeccionada por Michelle Reynoso. 4 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Instagram/Myrka Dellanos ¡Qué cintura! La presentadora lució fabulosa con un atuendo verde azulado de pantalones anchos y una blusa con mangas voluminosas. 5 de 9 Ver Todo Eiza González Eiza Gonzalez Credit: The Image Direct/The Grosby Group La actriz mexicana optó por un largo vestido color café y botas a juegos para un paseo en Los ángeles. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Brianda Lizárraga Brianda Lizarraga Credit: Instagram/Brianda Lizarraga/@alfredopersan Guapísima lució la chica de la familia Lizárraga con este atuendo vaporoso de gasa roja. 7 de 9 Ver Todo Khloe Kardashian Khloe Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Presumió su figura tonificada gracias a un traje ceñido de látex que le prestó su hermana, Kim. 8 de 9 Ver Todo Kourtney Kardashian Kourtney Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group También vimos a la hermana mayor de las Kardashian vistiendo un look monocromático negro con inspiración gótica al estilo de su esposo, Travis Barker. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – junio 3, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.