Myrka Dellanos y su hija Alexa, compañeras de gimnasio, presumen cuerpazo en ajustados leggins La conductora sorprendió a su hija en el gimnasio, donde se dedicó a trabajar sus piernas en una máquina escaladora y sorprendió con su tonificada silueta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Myrka Dellanos y su hija Alexa son el ejemplo de relación ideal madre e hija. El dinámico dúo no deja de hacer planes juntas, como ir de viaje, tal y como las vimos el pasado mayo celebrando el cumpleaños de la periodista cubana por las calles de Madrid y París, y a menudo en las redes posan en compañía incluso en las actividades más rutinarias. El pasado lunes Alexa mencionó que su madre se había presentado en el gimnasio donde ella estaba y le acusó de "acosarla" mientras se tomaban un divertido video en el espejo de las instalaciones deportivas. "Mirad quien ha aparecido en el gimnasio porque me está acosando", decía la joven mientras su madre sacaba bola. Pero la conductora de La mesa caliente (Telemundo) no fue solo a saludar, también nos dejó impresionados mientras sudaba lo suyo y se ejercitaba en una máquina escaladora con unos ajustados leggins que resaltaban su estupenda silueta. Myrka Dellanos y Alexa compañeras gimansio y leggins Credit: Instagram Pero no todo son besos y apapachos entre las dos. Dellanos se lamentaba entre risas de lo difícil que es salir a cenar con su hija influencer, pues es complicado mantener una conversación cuando la joven está pendiente de su teléfono, conseguir el ángulo perfecto, la iluminación, para grabar videos, tomarse fotos o hacer directos con sus seguidores. Myrka Dellanos y Alexa compañeras gimansio y leggins Credit: Instagram La modelo, quien se retiró recientemente los rellenos de sus caderas y trasero, cuenta con 9,4 millones de seguidores en Instagram con quienes comparte sus fabulosos viaje por el mundo, sus modelitos a la última así como instantáneas familiares. Madre e hija son auténticas fashionistas y también aman consentirse con los tratamientos de belleza más innovadores o pasando por el salón para cambiar de look, como hizo recientemente la única retoño de la popular presentadora. Myrka Dellanos y Alexa compañeras gimansio y leggins Credit: Christopher Polk/Billboard via Getty Images Por su parte Myrka, que acumula más de 3 millones de admiradores en Instagram, y muchas imágenes que comparte son tomadas por su hija, como las que recientemente publicó ataviada con un coqueto vestido blanco, es "la mejor amiga" de Alexa, tal y como ella ha remarcado en múltiples ocasiones. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Más allá de las palabras, es evidente que Dellanos es el mayor apoyo de su hija y siempre comenta en sus publicaciones mensajes de cariño y admiración.

