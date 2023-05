Myrka y Alexa Dellanos, dos turistas con estilo que deslumbran por las calles de Madrid Madre e hija disfrutaron de unos días en la capital española para celebrar el cumpleaños de la periodista y demostraron que se puede ir cómodas sin perder un ápice de estilo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nos encanta la buena relación que mantiene Myrka Dellanos y su hija Alexa Dellanos, quienes no dejan de profesarse amor públicamente y hacer mil planes juntas. La conductora y la modelo han celebrado el cumpleaños de la periodista cubanoamericana viajando y han presumido sus encantos por las calles de Madrid, dando una lección de moda y demostrando que se puede viajar con comodidad y estilo. A través de su cuenta de Instagram hemos podido ser testigos de algunos de los momentos mágicos de este viaje, como su cena del primer día en uno de los restaurantes de moda de la capital española, con una decoración chic y moderna. Myrka y Alexa Dellanos deslumbran en Madrid Credit: Instagram En esa ocasión, Alexa eligió un conjunto blanco de pantalón ancho con bolsillos, confeccionado en tejido técnico y un top tipo bustier que completó con sandalias de cuña de esparto, un trence de cuero beige y una original cartera que parecía un gran ovillo. Myrka y Alexa Dellanos deslumbran en Madrid Credit: Instagram Por su parte la cumpleañera, quien hace poco se tomó un descanso obligado por problemas de salud, eligió un pantalón satinado negro con puños en los tobillos top del mismo color y una chaqueta con estoperoles en las solapas e intrincados bordados multicolor. Myrka y Alexa Dellanos deslumbran en Madrid Credit: Instagram También hemos podido ver a la modelo, quien recientemente se retiró los rellenos de sus caderas y nalgas, con un conjunto de aire deportivo, con leggins de tiro alto y un top negro con los hombros al aire, que lució con grandes lentes de sol de Miu Miu, chaqueta larga de cuero marrón y tenis blancos. Con su larga melena pelirroja recogida en dos coletas, disfrutó de algo de comer junto a su progenitora en el Hotel Mandarín Oriental Ritz. Myrka y Alexa Dellanos deslumbran en Madrid Credit: Instagram Aunque uno de los modelitos que nos ha conquistado ha sido la combinación clásica e iInfalible de pantalón de mezclilla en color claro con un suéter blanco de punto fino y cuello alto, que la también empresaria ha sabido elevar con un gran lazo satinado color coral en su cabello recogido y grandes aretes de perlas. Myrka y Alexa Dellanos deslumbran en Madrid Credit: Instagram Myrka presumió su cinturita con un pantalón y top negro, de escote profundo, cazadora de mezclilla y tenis. Grandes lentes, una pequeña cartera y pendientes largos completaron su look. Myrka y Alexa Dellanos deslumbran en Madrid Credit: Instagram SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de la rica comida española y consentirse con unas cuantas compras de lujo, el dinámico dúo madre-hija ha disfrutado de la ciudad en la mejor compañía posible demostrando una vez más lo bien avenidas que son.

