El look del día - mayo 27, 2020 Por Yolaine Díaz

Si bien la mayoría de las famosas están encerradas en casa a causa del Covid-19, eso no quiere decir que no salgan al supermercado o a caminar su su mascota. Otras tienen que ir a trabajar y cumplir con su rol de informar o entretener a la comodidad. Así que tenemos un mix de atuendos. Mira a continuación las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Con quién te identificas?

Ashley Benson
Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group Spain: La actriz lució cómoda y cool con este look de pantalón corto, camiseta con estampado tie-dye y botineas blancos.

Alessandra Ambrosio
2020 Backgrid/The Grosby Group Spain: La modelo salió a caminar a su perro con este look deportivo pantalón y croptop gris.

Emma Roberts
Captamos a la actriz mientras hacías sus compras con este look superchic que incluía leggings negros con rayas, suéter rojo y tenis negros.

Erika Csiszer
Instagram/ Un nuevo día La presentadora mostró su increíble figura con este look de pantalón blanco y croptop del mismo color.

Eva Longoria
2020 Backgrid/The Grosby Group Spain Muy femenina lució la actriz con esta falda crema plisada, que complementó con un sencillo top blanco y sandalias planas.

Karla Martínez
Instagram/Karla Martinez La presentadora eligió este conjunto azul real de minifalda y chaqueta oversized para una de las más recientes transmisiones de Despierta América (Univision).

Lili Estefan
Instagram/Lili Estefan Con su acostumbrada sonrisa, un coqueto minivestido camisero y fabulosos zapatos negros estilo gladiador, posó la presentadora para sus seguidores en Instagram.

Myrka Dellanos
Instagram/Myrka Dellanos La presentadora condujo una vez más Al rojo vivo (Telemundo) con este sexy y ceñido vestido rojo vino que le sentaba de maravilla a su figura.

Ximena Córdoba
Instagram/Ximena Córdoba La presentadora lució más delgada que nunca con este minivestido naranja que además, dejaba ver sus tonificadas piernas.

