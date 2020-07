Muy pronto la marca Clarasonic desaparecerá del mercado Desde el 2011 la marca pertenecía al portafolio de L'Oreal. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia ha afectado muchísimos negocios, los cuales ya venían experimentando pérdidas y debido a la pandemia se han visto en la necesidad de declararse en bancarrota. Tanto pequeños como grandes negocios han sufrido los estragos de este mortal virus, que también ha cobrado millones de vidas alrededor del mundo. Tiendas como J.Crew, Diane von Furstenberg y Neiman Marcus están en esa lista de empresas afectadas, y cadena de tiendas como Ahora le toca el turno a una conocida marca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos de Clarasonic, la marca que creó la herramienta de limpieza facial más popular (Mia 1) y que en poco tiempo se convirtió en el must have de muchas de las amantes de la belleza, al igual que de los dermatólogos. La marca, fundada en el 2004, era tan exitosa que en L’Oreal decidió adquirirla en el 2011. La propia marca anunció en su cuenta de Instagram que cerrará sus puertas el próximo mes de septiembre, y por esa razón tiene todos sus productos con un 50% de descuento. “Después de más de una década de innovaciones que cambiaron el juego y de ser líderes en la industria, la marca Clarasonic cerrará sus puertas el 30 de septiembre, del 2020”, dice el comunicado que publicaron en dicha red. “Queremos darle las gracias a nuestros leales clientes, dermatólogos y tiendas que ayudaron a poner la marca en el mapa. Ha sido un absoluto placer servirles todos estos años”. Lo bueno es que, aunque la marca saldrá del mercado muy pronto, cualquiera de los productos que compres ahora, tienen una garantía de dos años. Así es que este es el momento de comprar lo que necesites en Clarasonic.com.

