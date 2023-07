4 looks para triunfar con nuestras camisetas favoritas del Mundial femenino: tips para combinarlas Te sorprenderá ver que las camisetas del Mundial de fútbol son aptas para las más fashionistas. ¡Que nada te impida mostrar el amor por tu equipo a cualquier hora! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mundial femenino looks cool con camisetas futbol Credit: Cortesía Con el Mundial de fútbol femenino a punto de empezar, y la supervivencia del athleisure fuera del gimnasio, la ropa deportiva está más en tendencia que nunca y puedes lucirla en cualquier ocasión. Por eso hemos elegido las cuatro camisetas más bonitas de la competición y te proponemos varias ideas para combinarla y lograr looks inesperados y vanguardistas. Aunque no seas fanática del deporte o de estos equipos, irás a la última con estas ideas. Australia Mundial femenino looks cool con camisetas futbol Credit: Cortesía Australia es uno de los países anfitriones junto a Nueva Zelanda. Su selección es conocida como "las Matildas" y su camiseta es amarilla y verde. Como son colores intensos, te sugerimos combinarla con prendas más discretas, como un pantalón de mezclilla, para obtener un look cómodo y casual. Este de perneras anchas y trasero entallado creará un bonito contraste con la camiseta deportiva. Puedes completar el estilo con un cinturón y tenis blancos de plataforma, un básico de cualquier clóset. Camiseta oficial Australia, de Nike. $95. nike.com. Pantalones de mezclilla, de American Eagle. $49.95. ae.com Cinturón, de Guess. $38. guess.com Calcetines, The Giving Moment. $25. thegivingmoment.com Zapatillas, de Superga. $79. superga-usa.com España Mundial femenino looks cool con camisetas futbol Credit: Cortesía La camiseta visitante de España es de un bonito color azul celeste con un estampado floral abstracto en las cuatro esquinas, en tonos morados y añil, que representan los corales de las costas españolas. Nuestra propuesta es conjuntarla con una falda plisada blanca, como esta de Zara, y completar el look con sandalias plateadas para darle un extra chic. Añade un minibolso y estarás ideal para salir a cenar. Camiseta oficial España visitante, de Adidas. $90. adidas.com Falda plisada, de Zara. $50. zara.com Sandalias, de Aerosoles. $135. aerosoles.com Aretes de obsidiana, de Vibemade. $40. vibemade.com Bolsito de brillos, de Osdue. $12. amazon.com Nigeria Mundial femenino looks cool con camisetas futbol Credit: Cortesía Nos encanta el original estampado en forma de escalera de esta camiseta verde oscuro del país africano que por su color es muy versátil. Por ejemplo, con unas bermudas, color arena o caqui si buscas un look más discreto, o unas rojas si quieres destacar. Si optas por las neutras, busca accesorios de color más llamativo para destacar el conjunto. Camiseta oficial de Nigeria visitante, de Nike. $95. nike.com Bermudas de cintura alta, de Old Navy. $30. oldnavy.gap.com Gafas estilo aviador, de Nasty Gal. $11.20. nastygal.com Mochila transformable, de Baggallini. $110. baggallini.com Sandalias de cuero, de White Mountain. $50. whitemountainshoes.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Colombia Mundial femenino looks cool con camisetas futbol Credit: Cortesía Ahora que el rosa Barbie está viviendo su momento dorado, aprovecha para marcarte un look con dos tendencias a la vez. Puedes mezclar la camiseta visitante de Colombia, que simboliza los colores de su bandera -rojo, amarillo y azul- reflejados en las aguas del río Caño, con una minifalda y una chaqueta holgada en este rosa intenso que se ha convertido en imprescindible. Unas sandalias de tacón negras y una cartera pequeña y ¡lista para conquistar! Camiseta oficial de Colombia visitante, de Adidas. $90. adidas.com. Chaqueta, de H&M. $50. hm.com Minifalda, de H&M. $25. hm.com Sandalias, de Flor de María Collection. $379. flordemariacollection.com Bolsito estampado cocodrilo, de Wild Fable. $18. target.com ¿Cuál es tu look favorito?

