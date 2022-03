Así llegaron las famosas al evento de Poderosas de People en Español Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Lachapel, las mas mujeres poderosas Credit: Larry Marano/REX/Shutterstoc People en Español celebró a las Poderosas del 2022 con un increíble almuerzo en el Hotel Biltmore, en Coral Gables, Fl., a donde las famosas llegaron con su mejor sonrisa y atuendos dignos de una tarde memorable. Mira a continuación todos los looks. Empezar galería Andrea Minski Andrea Minsky, las mujeres mas poderosas Credit: Larry Marano/REX/Shutterstock La influencer y presentadora de televisión llegó al evento con este minivestido rosado con cutouts. 1 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca Francisca Lachapel, las mas mujeres poderosas Credit: Larry Marano/REX/Shutterstoc Luciendo muy fresca y elegante, con este ceñido vestido naranja, sandalias negras, un bolso con estampado floral y hermosas ondas en su melena, llegó la presentadora dominicana a la alfombra roja. 2 de 18 Ver Todo Michelle Galván Michelle Galvan, las mas poderosas Credit: Cortesía La presentadora de noticias acaparó miradas con este fabuloso vestido maxi con cuello halter y abertura frontal. 3 de 18 Ver Todo Anuncio Aymée Nuviola Aymee Nuviola, las mujeres mas poderosas Credit: Larry Marano/REX/Shutterstock Como de costumbre, la talentosa cantante le puso alegría y sazón al evento con su presencia. 4 de 18 Ver Todo Tania Medina Tania Medina, las mujeres mas poderosas Credit: Larry Marano/REX/Shutterstock La doctora lució este llamativo y original atuendo. 5 de 18 Ver Todo Karen Martello Karen Martello, las mujeres mas poderosas La cantante eligió este cómodo y cool look para asistir a la velada. 6 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karina Banda Karina Banda, las mujeres mas poderosas Credit: Larry Marano/REX/Shutterstock Este conjunto colorblock hizo que la presentadora luciera muy fresca y juvenil. 7 de 18 Ver Todo María Marín maria marin, las mujeres mas poderosas Credit: Larry Marano/REX/Shutterstock Este sexy vestido rosado con pronunciado escote y vuelos le sentó de maravilla a la figura de la motivadora. 8 de 18 Ver Todo Carolina Sandoval Carolina Sandoval, las mujeres mas poderosas Credit: Larry Marano/REX/Shutterstock Para ir al almuerzo, la querida presentadora optó por este vestido maxi estampado, que resaltó con un jacket marrón y un clutch crema. 9 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Maity Interiano Maity Interiano, las mujeres mas poderosas Credit: Larry Marano/REX/Shutterstock Elegante y sofisticada lució la presentadora de noticias con este vestido blanco de manga larga. 10 de 18 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes stephen, las mujeres mas poderosas Credit: Larry Marano/REX/Shutterstock La dominicana no podía faltar y para la velada optó por este vestido estampado, que combinó con un clutch rojo y sandalias del mismo color. 11 de 18 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby, las mujeres mas poderosas Credit: Larry Marano/REX/Shutterstock Quedamos fascinadas con este vestido azul de un solo hombro que portó la presentadora durante el increíble evento. 12 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marielis Ramos Marielis Ramos, las mujeres mas poderosas Credit: Larry Marano/REX/Shutterstock La empresaria pasó por la alfombra muy sonriente y ataviada con este elegante conjunto de pantalón y chaqueta, que combinó con zapatos de punta y un minibolso de Dior. 13 de 18 Ver Todo Bertha Baum Bertha Baum, las mujeres mas poderosas Credit: Larry Marano/REX/Shutterstock Este vestido rojo le sentó de maravilla a la figura de la doctora, quien engalanó el evento con su presencia. 14 de 18 Ver Todo Lili Gil Valletta Lili Gilvalletta , las mujeres mas poderosas Credit: Larry Marano/REX/Shutterstock La empresaria y ejecutiva eligió este ceñido vestido rojo de una sola manga para disfrutar de la velada. 15 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pamela Silva Pamela Silva, las mujeres mas poderosas Credit: Larry Marano/REX/Shutterstock Nos encantó este look de pantalón negro de talle alto y crop top con los hombros al descubierto y cola, que la presentadora combinó con zapatos negros de punta y una cola de caballo. 16 de 18 Ver Todo Chiky Bombom Chiki Bombom, las mujeres mas poderosas Credit: Larry Marano/REX/Shutterstock La influencer llegó con su acostumbrada alegría y con este minivestido negro, que complementó con botas por encima de la rodilla. 17 de 18 Ver Todo Verónica Schneider Veronica Schneider, las mujeres mas poderosas Credit: Larry Marano/REX/Shutterstock La actriz y modelo le puso color a la alfombra con este hermoso amarillo. 18 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

