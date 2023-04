La petición de varias mujeres a Ximena Duque tras el lanzamiento de su línea de ropa La empresaria y su esposo crearon Empower Fashion, una nueva propuesta para vestir que ha generado la reacción del público. Esto es lo que piden. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Duque y su esposo, Jay Adkins, acaban de anunciar su nuevo emprendimiento, Empower Fashion, una línea de ropa diseñada para los momentos cumbre de cada persona. En medio de este acontecimiento tan especial para la pareja, sus seguidores, siempre expectantes, no tardaron en darles su opinión. Sobre todo, una vez que las prendas comenzaron a ver la luz. Ximena modeló algunos de los conjuntos, dotados de colores y variedad. Todos hechos para brillar y destacar a través de la vestimenta. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: Instagram Ximena Duque Ante esta presentación, algunas mujeres quedaron con ciertas dudas que así mismo plantearon a Ximena y su equipo. Además de una propuesta importante para quienes están detrás de esta línea de ropa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ojalá pienses en las que somos rellenitas, no solo para gente delgada", "Algo para tallas petite 10, por favor", "Hubiera sido bueno que la ropa fuera más inclusiva del cuerpo de la mujer latina", "No hay tallas grandes", les escribieron algunas seguidoras. El negocio apenas arranca y el equipo está escuchando todas las peticiones. Esto es solo un aperitivo de todo lo que está por llegar. "Lo tenemos en cuenta, vamos comenzando. Pronto más sorpresas", contestó Ximena con mucho cariño y comprensión.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La petición de varias mujeres a Ximena Duque tras el lanzamiento de su línea de ropa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.