Una faja de Kim Kardashian le salvó la vida a una mujer, ¡aquí la impactante historia! “Es como una armadura para la mujer”: Este es el testimonio de una joven que sobrevivió tras recibir cuatro disparos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una joven se volvió viral en las redes sociales luego de compartir su increíble historia en la que asegura que una faja de la marca Skims, de Kim Kardashian le salvó la vida. Se trata de Angelina Wiley quien compartió un video en su cuenta de TikTok para contar cómo pudo sobrevivir a múltiples disparos gracias a que llevaba puesta la pieza. "Kim Kardashian me salvó la vida", comenzó a decir en el clip. "Me dispararon cuatro veces, la noche que me dispararon debajo de mi vestido tenía un bodysuit de Skims, estaba tan apretado que literalmente previno que me desgarrara", continuó. @@honeygxd Y finalizó afirmando: "Yo la recomiendo y definitivamente voy a comprar más. La debería usar todos los días, es como una armadura para la mujer. Llámalo destino o Jesús, pero lo voy a llamar Kim". Kim Kardashian Credit: Photo by STEFANO RELLANDINI/AFP via Getty Images La historia tuvo un increíble alcance y hasta la empresaria no tardó en reaccionar y expresar su sorpresa en sus historias de Instagram donde se hizo eco del video. El modelo Seamless Sculp Thong Bodysuit está disponible a $68. skims.com. Faja de Kim Kardashian Credit: TikTok: Angelina Wiley En otra publicación, Wiley contó que todo ocurrió para el día de año nuevo y contó que el hecho de que tuviera el estómago comprimido hizo que las balas le impactaron en las áreas donde tiene más grasa. @@honeygxd SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras el violento incidente que casi le quita la vida, la joven también usa sus redes sociales para compartir un mensaje de bodypositity y de porqué sus cicatrices la hacen más fuerte y sentirse bella.

