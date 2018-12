El estilista de Jennifer López, Oribe Canales, muere a los 62 años

El mundo de la moda y la belleza están de luto. Hace unas horas se confirmaba el fallecimiento a los 62 años de Oribe Canales, el peluquero favorito de estrellas como Jennifer López, Sophia Loren, Cindy Crawford, Lady Gaga y una lista interminable de VIPs que ya han comenzado a recordar al maestro de las melenas en las redes sociales.

Aunque todavía no se ha pronunciado oficialmente, JLo será una de sus clientes que más echará de menos al estilista en el que llevaba confiando sus mejores looks desde hacía más de veinte años. Según cuentan en su propia página web, fue la diva del Bronx la que le llamó allá por 1997 después de haber crecido leyendo su nombre, Oribe, en las revistas de moda.

“Lo que dicen es cierto… mi corazón está hecho mil pedazos hoy, no puedo casi respirar”, ha escrito la cantante Miley Cyrus junto a varias fotos en las que aparece con el famoso estilista. “Cómo voy a echar de menos a mi dulce amigo Oribe Canales sabiendo que no puedo llamarte ahoy mismo para reirnos, hablar de la vida […] Daría lo que fuera por poder decirte una vez más lo bell que me haces sentir. Te quiero Oribe y siempre te querré”.

Entre las primeras en recordar al genio también están las top models de los 90 con las que trabajó en un sinfín de desfiles, portadas y editoriales de moda en el punto más alto de sus carreras.

“Dime que esto no es cierto”, ha escrito Naomi Campbell al conocer la noticia. “Mi familia elegida, Oribe, estoy rota más allá de lo que [puedo expresar con] palabras. Alma hermosa, nunca habrá otro igual”.

“Amaré a mi Oribe para siempre”, escribía Linda Evangelista, que comenzó a trabajar con él desde los inicios de su carrera.

“¡Oribe te echaremos de menos! Tu increíble talento, tu encanto y tu belleza y tu punto justo de chico malo nos hacía reír siempre”, ha recordado Cindy Crawford.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Uno de sus últimos posts en su perfil de Instagram fue con motivo de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, que también había sido una de sus clientes VIP. “¿Quién me lo iba a decir? ¡Mi abogada favorita Meghan Markle!”, escribió junto a un selfie de los dos que publicó en mayo.

Una portavoz de la firma de belleza que dirigía el estilista cubano ha confirmado la muerte a los medios de comunicación y ha pedido respeto en este difícil momento para su pareja y su familia.