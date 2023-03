Muere la primera Miss Universo de Puerto Rico La exreina de belleza Marisol Malaret Contreras falleció a los 73 años. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marisol Malaret Contreras Credit: Getty Images / Bettmann / Contributor La primera reina de belleza de Puerto Rico en ganar el Miss Universo, Marisol Malaret Contreras, murió este domingo a los 73 años. Según reportes del diario El nuevo día, el esposo de la fallecida y su hija, Frank Cué y Sasha Stroman Malaret estuvieron con ella durante los días previos a su muerte en la capital del país, San Juan. Las causas de su muerte aún no han sido reveladas. Sin embargo, Telemundo Puerto Rico reveló que estuvo hospitalizada por problemas de salud. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluis, decretó un día de duelo su honor varias celebridades y modelos han reaccionado a la noticia con mensajes de condolencias a través de sus redes sociales para su familia y recordando su legado en el mundo de la belleza, entre ellas Dayanara Torres, Magali Febles, el músico Bobby Cruz y Ashley Cariño. "Fue inspiración para muchas, al ser la primera puertorriqueña en ganar el Miss Universo. Es y será siempre una de nuestras grandes inspiraciones para hacer brillar nuestra isla ante el universo", "Marisol siempre fue 'Mi Miss Universo', a quien admiré no solo por la gloria que nos dió a todos los puertorriqueños, pero también por el gran ser humano que fue. Su carrera empresarial, comunicadora y su elegancia impecable... ¡Siempre regia!", son algunos de los mensajes que se leen en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Fundación Nacional para la Cultura Popular detalla sobre su biografía que "la muerte de sus padres, cuando aún era una niña, la obligó a trabajar desde muy joven para ayudar a sostener a su hermano y a su tía doña Esther Contreras. Esto forjaría su carácter y su enfoque hacia el trabajo con esfuerzo, perseverancia y disciplina. Tenía ocho años cuando sus progenitores fallecieron". En su carrera profesional, la modelo incursionó en la radio, animó programas de juegos y creó su propia tienda La Femme junto a la actriz Gladys Aguayo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere la primera Miss Universo de Puerto Rico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.