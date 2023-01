Muere el maquillista de las famosas Jonathan Lule Ludwika Paleta, Litzy, Ana de la Reguera y Alessandra Rosaldo fueron algunas de las estrellas que compartieron conmovedores mensajes con un último adiós a su amigo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras estar hospitalizado por más de 15 días, el reconocido maquillista Jonathan Lule falleció este miércoles 25 de enero por razones aún desconocidas. Según la cuenta oficial del artista el 10 de enero, se informó que había enfermado y estaba en "delicado estado de salud". Con el paso de los días, se continuó informando sobre su evolución la cual fue deteriorando con el tiempo por lo que se hizo una cadena de oración por su pronta recuperación. Algunas celebridades de la industria con las que trabajó en el pasado compartieron la trágica noticia a través de sus redes sociales con mensajes de despedida. La actriz y cantante Alessandra Rosaldo escribió en sus historias de Instagram: "Vuela muy alto querido, llena del cielo de carcajadas y diversión como hacías aquí. Qué bello fue conocerte aunque sea brevemente". Ana de la Reguera, compartió una serie de imágenes en las que aparece junto al fallecido con quien asegura vivió memorables momentos: "Buen viaje mi Jona! Te extrañaré profundamente. Siempre estarás en mi hija. No hay palabras que se acerquen a este dolor. Gracias por permitirme ser parte de tu mundo. Te amo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Miamora, me duele el corazón de saber que no te voy a volver a ver. Afortunada soy de tener tantos recuerdos contigo. Risas, y más risas. Y portadas, infinitos photoshoots y desveladas , pláticas sobre nuestros planes a futuro. Te voy a extrañar muchísimo y siempre estarás en mis pensamientos como el MEJOR. El maquillista más chingón y el amigo más divertido . Descansa. Te amo", comentó Ludwika Paleta en sus redes. Hasta el momento ni su familia ni su oficina de comunicaciones han emitido un comunicado al respecto. EPD. Litzy y Jonathan Lule Credit: Instagram / Litzy

