Close

Muere a los 24 años hijo de famosa supermodelo Harry Brant murió de una sobredosis con medicamentos recetados Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mundo de la moda está de luto por la muerte del joven Harry Bryant, hijo de la supermodelo Stephanie Seymour y el empresario Peter Brant. El modelo de 24 años murió de una sobredosis accidental el pasado domingo 17 de enero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estaremos por siempre entristecidos haya sido interrumpida debido a esta devastadora enfermedad", dijo su familia en un comunicado de prensa, en el que también aseguró que el joven había estado batallando con las adicciones por varios años. "[Harry] logró mucho a sus 24 años, pero nunca llegaremos a ver todo lo que pudo haber logrado". Image zoom Credit: Gilbert Carrasquillo/FilmMagic Desde muy joven, Brant estuvo rodeadado de lujos, fiestas y excesos. De hecho, siempre estaba presente en los desfiles de moda más importantes, al igual que en algunas de las mejores fiestas del jet set internacional. Incluso, asistió a la Gala del Met cuando apenas tenía 16. Su porte, seguramente heredado de su famosa mamá, y su irreverente estilo, lo llevó a engalanar las páginas de varias revistas e incluso a participar en desfiles de moda de marcas como Balmain. Image zoom Credit: Jason LaVeris/FilmMagic Image zoom Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images "Harry no era solo nuestro hijo, era un increíble hermano, un nieto cariñoso, el tío favorito y un increíble amigo", expresó su familia en dicha misiva. "Era una alma creativa, cariñosa y poderosa que le dio luz a muchas personas. Era una persona verdaderamente hermosa por dentro y por fuera". Image zoom Credit: Victor Boyko/Getty Images Antes de ser modelo, Brant escribía una columna para Interview Magazine, que era propiedad de su papá. Además, también creó una línea de maquillaje unisex junto a su hermano y MAC Cosmetics. ¡Descanse en paz!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Muere a los 24 años hijo de famosa supermodelo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.