Muere el legendario diseñador Kenzo Takada El diseñador perdió la batalla en contra de la COVID-19 Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sin duda alguna el 2020 ha sido un año bastante difícil para todos, en el que hemos visto como millones de personas han perdido la vida a causa de la COVID-19. Fue precisamente dicho virus el que este fin de semana acabó con la vida del legendario diseñador Kenzo Takada, quien después de varios días batallando en contra de este mal, falleció a los 81 años en un hospital de París. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Es con profunda tristeza que la marca K-3 anuncia la perdida del nuestro celebrado director creativo Kenzo Takada”, escribió la marca en su cuenta de Instagram. “Durante medio siglo, Mr. Takada ha sido una personalidad emblemática en la industria de la moda, siempre impregnado creatividad y color al mundo. Hoy su optimismo, entusiasmo por la vida y generosidad, continúan siendo los pilares de nuestra casa [de moda]. Lo extrañaremos mucho y siempre lo recordaremos”. Conocido como "el Samurai de la moda”, el diseñador incursionó en la industria de la moda internacional en 1970 cuando presentó su primera colección en París y abrió su primera boutique, convirtiéndose así en el primer creativo japonés en llegar a esta escena. Fue la ciudad de Paris la que lo acogió y lo inspiró a crear muchas de sus increíbles colecciones, en las que se destacaban las explosivas combinaciones de colores y las mezclas de originales estampados, inspirados en su cultura y los viajes que hacía. Image zoom Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Image zoom Pierre Vauthey/Sygma/Sygma via Getty Images Actualmente la marca continúa haciendo parte del grupo LVMH y Felipe Oliveira Baptistsa, funge como su director creativo. “Lo despido maestro”, escribió Baptistsa junto a una foto del diseñador que publicó en su cuenta de Instagram. “Con una gran tristeza me he enterado del fallecimiento del señor Kenzo Takada. Su fantástica energía, amabilidad, talento y sonrisa eran contagiosas. Su espíritu vivirá para siempre”. ¡Descanse en paz!

