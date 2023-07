Muere la actriz Inga Swenson a los 90 años La estrella de Broadway dejó huella en televisión con su retrato de Gretchen Kraus en la famosa serie Benson. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Inga Swenson ha fallecido de causas naturales mientras permanecía en un centro de cuidado en Los Ángeles. Tenía 90 años. Su hijo Mark es quien compartió la noticia con el sitio TMZ. El esposo de la artista, Lowell Harris, estuvo a su lado en el momento de su muerte. Los últimos seis meses han ido en detrimento de su salud e Inga no mostró mejoría o posibilidad de recuperación. Su carrera despegó con su famoso role de la cocinera alemana Gretchen Kraus, en la popular sitcom Benson, emitida por la ABC de 1979 a 1986. Inga Swenson Inga Swenson | Credit: (Photo by Michael Ochs Archive/Getty Images) Su papel cargado de personalidad y color le valió tres nominaciones al Emmy y uno al Globo de Oro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de la afamada serie, la actriz también trabajó en North & South and Nutcracker: Money, Madness & Murder y en algunos episodios de Newhart, The Golden Girls y Hotel. Swenson también fue una gran estrella en Broadway, llegando a estar nominada en dos ocasiones a los premios Tony como mejor actriz. Descanse en Paz.

