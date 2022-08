Alfombra roja: los mejores looks de los MTV Video Music Awards 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería mejores looks mtv vmas 2022 Credit: Cindy Ord/WireImage (2) // Arturo Holmes/FilmMagic Los premios VMAs siempre nos dejan momentos memorables en la alfombra y este año -con mucho sabor latino- no fue una excepción. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Becky G mejores looks mtv vmas 2022 Credit: Arturo Holmes/FilmMagic La cantante de raíces mexicanas presumió silueta en este vestido de Zuhair Murad inspirado en el tarot, con escenas delicadamente bordadas en paneles que simulaban vidrieras y unos laterales con sexis aberturas. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Sofía Carson mejores looks mtv vmas 2022 Credit: Cindy Ord/WireImage Así de elegante se veía la actriz colombo estadounidense con este sofisticado traje de Carolina Herrera con capucha, escote con volumen y corte columna. 2 de 12 Ver Todo Anitta mejores looks mtv vmas 2022 Credit: Cindy Ord/WireImage La camaleónica cantante brasileña acaparó miradas enfundada en este traje rojo de Schiaparelli con corsé y un aplique de lentejuelas en forma de corazón que llevaba sobre el seno. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Bad Bunny mejores looks mtv vmas 2022 Credit: Noam Galai/Getty Images for MTV/Paramount Global Estar en pleno concierto no le impidió al consejo malo hacer historia en los VMAs al ser el primer cantante de habla hispana en hacerse con el premio al Mejor Artista del año. El puertorriqueño lució un traje plateado con tenis y lentes futuristas. 4 de 12 Ver Todo J Balvin mejores looks mtv vmas 2022 Credit: Dia Dipasupil/Getty Images Su sonrisa es el mejor complemento del colombiano quien apostó todo al blanco con este traje holgado de hombros estructurados firmado por Louis Vuitton que lució sin camisa y tenis. Tampoco pasó desapercibido su peinado, en este caso naranja con rayas de tigre. 5 de 12 Ver Todo Valentina Ferrer mejores looks mtv vmas 2022 Credit: Udo Salters/Patrick McMullan via Getty Images Así de vanguardista vimos a la modelo con este traje de falda voluminosa, cuerpo ajustado y manguitos que lució con llamativas piezas de joyería. Igual que su pareja el cantante J Balvin, la argentina vistió de Louis Vuitton. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Taylor Swift mejores looks mtv vmas 2022 Credit: Gotham/WireImage Siempre fabulosa, la cantante deslumbró con este minivestido joya que parecía confeccionado con brillantes cadenas de Oscar de la Renta y que combinó con sandalias de tiras plateadas. 7 de 12 Ver Todo Evaluna y Camilo mejores looks mtv vmas 2022 Credit: Cindy Ord/WireImage Los felices papás de Índigo posaron combinados en blanco y negro. La venezolana con un vestido blanco con plumas en la falda, corsé y botas altas, mientras que el colombiano fiel a su estilo vistió una blusa holgada desabotonada y pantalón negro tipo bombacho. 8 de 12 Ver Todo Lizzo mejores looks mtv vmas 2022 Credit: Gotham/WireImage Impactante fue el voluminoso traje en azul noche obra de Jean Paul Gaultier que lució la cantante que nos recordaba a un mar con oleaje. La combinación con guantes de tul, labial azul, cabello con efecto mojado y pendientes de aro, fue todo un acierto. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Dove Cameron mejores looks mtv vmas 2022 Credit: Arturo Holmes/FilmMagic La actriz y cantante se llevó el premio a Mejor artista revelación y posó con aires góticos en la alfombra ataviada con este traje largo de flores con escote y cinturón de cuero, de Paco Rabbane, y gargantilla a juego. Con el cabello oscuro recogido en dos trenzas, lució una elaborada manicura en tonos metálicos con toques rojos. 10 de 12 Ver Todo Ashley Graham mejores looks mtv vmas 2022 Credit: Gotham/WireImage La modelo resaltó sus curvas con este ceñido vestido negro con aberturas y broches con brillos de Houghton, joyas de Lorraine Schwartz y sandalias de altísimo tacón. 11 de 12 Ver Todo Sabrina Carpenter mejores looks mtv vmas 2022 Credit: Gotham/WireImage Alegre y colorido, el vestido Moschino que lució la actriz mezcla el romántico estampado floral, la elegancia de las lentejuelas bordadas y la sensualidad de las aberturas en el escote y los costados. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Alfombra roja: los mejores looks de los MTV Video Music Awards 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.