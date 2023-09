Las mejor vestidas de los MTV Video Music Awards 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería shakira, karol g, cardi b, mtv vma 2023 Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images; Jason Kempin/Getty Images for MTV; Jason Kempin/Getty Images for MTV Por fin llegó el día tan esperado de la gala en Nueva York llena de estrellas, música y moda. ¿Quién fue tu favorita? Empezar galería Karol G karol g, mtv vma 2023 Credit: Jason Kempin/Getty Images for MTV La colombiana hizo su debut en los premios de MTV con un vestido transparente de Ashi Studio y un sobretodo a juego. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Selena Gómez Selena Gomez Credit: Jason Kempin/Getty Images for MTV Cautivó al rojo vivo con un diseño sensual de ​​Oscar de la Renta y sandalias a juego. 2 de 11 Ver Todo Shakira Shakira, mtv vma 2023 Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images Llegó lista para recibir el premio "Video Vanguardia" con una propuesta brillante con recortes sensuales de Versace. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, mtv vma 2023 Credit: Gilbert Flores/Variety via Getty Images Con la ayuda de la estilista Lucia Maldonado, la presentadora deslumbró con un look moderno del diseñador Philipp Plein de crop top, falda a juego acentuada con un estampado de leopardo y botas altas 4 de 11 Ver Todo Cardi B cardi b, mtv vma 2023 Credit: Jason Kempin/Getty Images for MTV Como amante de los looks vanguardistas, la rapera impactó en la alfombra con un traje de Dilara Findikoglu creado con pinzas de cabello. 5 de 11 Ver Todo Taylor Swift taylor swift Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images Más regia que nunca lució la cantante con este sofisticado traje negro de Versace. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Anitta Anitta, mtv vma 2023 Credit: Jason Kempin/Getty Images for MTV La intérprete de "Envolver" eligió un look de las pasarelas de Schiaparelli con su ombligo al descubierto y pendientes coloridos. 7 de 11 Ver Todo Thalía thalia, mtv vma 2023 Credit: Kevin Mazur/Getty Images for MTV Como una diva dorada lució la cantante en la alfombra ataviada de Dolce & Gabbana. 8 de 11 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: IG/Jessica Rodriguez La presentadora compartió un look tras bastidores en su cuenta de Instagram, presumiendo piernas con un minivestido asimétrico. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Olivia Rodrigo olivia rodrigo, mtv vma 2023 Credit: Kevin Mazur/Getty Images for MTV Divina lució la joven cantante con una prenda clásica de corte de columna creada por Ludovic de Saint Sernin. 10 de 11 Ver Todo Megan Thee Stallion Megan Thee Stallion Credit: Jason Kempin/Getty Images for MTV La rapera mostró sus curvas envidiables con un vestido transparente de Brandon Blackwood. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

