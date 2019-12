¡Qué cool! El show de Moschino se llevó a cabo en el vagón de un tren antiguo El show también incluyó una presentación de break dancers. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La marca Moschino se caracteriza por sus innovadores, coloridos y modernos diseños, y también por los originales, y a veces extravagante desfiles que moda que realizan para presentar sus nuevas colecciones, pero creo que podemos decir que su más reciente show ha sido uno de los más memorables. Jeremy Scott, el director creativo de la marca, decidió presentar su nueva colección en el durante la temporada off season, nada más y nada menos que en un carro de tren antiguo localizado en el New York Transit Museum, en Brooklyn. Como de costumbre, la colección de Scott para Moschino estuvo repleta de color, piezas llamativas y mucho bling bling. Sin olviarnos de los accesorios supercool que siempre ofrece la marca. Pero lo mejor de todo fue ver a las modelos caminando en el medio del carro de tren antiguo, mientras los presentes disfrutaban del show desde los asientos. En el desfile, dónde participaron los modelos dominicanos Hiandra Martínez, Daniel Morel y Ambar Cristal, y otras como Winnie Harlow e Imaan Hammam, los presentes también disfrutaron de la presentación de break dancers y toda la adrenalina que siempre trae consigo este show. Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom La inspiración detrás de esta colección fue la época de los 80's en la Gran Manzana, por eso estuvieron muy presentes las cadenas doradas oversized y accesorios como las mochilas y el famoso boombox, típico de esa década. Sin duda, uno de los desfiles más cool que hemos visto y sin duda uno de los más comentados del momento. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Qué cool! El show de Moschino se llevó a cabo en el vagón de un tren antiguo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.