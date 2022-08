¿Quieres saber cuál es el doloroso tratamiento que sigue Kim Kardashian para tonificar su abdomen? Morpheus es la dolorosa rutina de belleza que practica Kim Kardashian para tener un abdomen firme y tonificado. Aquí te explicamos en qué consiste. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Qué hace Kim Kardashian para mantener un abdomen tonificado? Ella misma no ha tenido problemas en confesar que puede verse así de firme gracias al tratamiento de belleza Morpheus 8, uno de sus favoritos, debido a los grandes beneficios que tiene para la piel, especialmente los antienvejecimiento. Kim Kardashian Kim Kardashian | Credit: Instagram Kim Kardashian Recientemente, la empresaria compartió con sus millones de seguidores en las historias de su cuenta de Instagram cómo se realizaba este procedimiento, el cual consiste en un láser que le deja el cuerpo rojo. "Creo que este es mi láser favorito. Es doloroso, pero merece la pena", aseguró. Según explica la doctora Pilar de Frutos, Morpheus 8 es una radiofrecuencia bipolar fraccionada que estimula la neocolagenesis en las capas subyacentes de la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tratamiento se centra en las capas más profundas de la piel, produciendo una reorganización de los elementos básicos de esta, causando así un efecto antienvejecimiento. Es decir, es un tipo de energía que, a través del calor, estimula la producción de colágeno. Se puede llevar a cabo prácticamente en todas las áreas del cuerpo; desde manos, cuello y abdomen hasta contorno de ojos, papada y cachetes. Los beneficios que rápidamente se pueden notar al realizar este tratamiento son notar la piel más tensa, rebajar la flacidez y disminuir las cicatrices o marcar. Y si se trabaja en un plano más profundo también nos ayuda a destruir la grasa. La mamá de cuatro está a favor siempre de realizarse retoques estéticos, y aunque ha reconocido ser fan del bótox, asegura que hay un tratamiento de belleza que jamás se hará: rellenos dérmicos. "Nunca he hecho nada. Hoy tengo una gota de rímel. Nunca me he llenado las mejillas. Nunca me he llenado los labios", explicó en una entrevista para la revista Allure.

