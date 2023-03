Aunque ella no quería dedicarse al periodismo de entretenimiento por considerarlo superficial, el destino tenía preparada una misión para Mónica Mendoza: abrirse su hueco ¡y mantenerlo! en esta competitiva industria en la que lleva más de 20 años.

La comunicadora colombiana, quien estrena nuevo podcast de la mano de Infobae, ha sabido contar las historias más profundas y universales que demuestran que famosos de la talla de Rita Moreno, Michelle Rodríguez, Nicolas Cage, Salma Hayek o Gloria Estefan también son seres humanos con los podemos tener más en común de lo que pensamos.

En su vuelta a las ondas, el medio en el que comenzó su carrera en la comunicación, Mendoza lleva en la mochila sus propias experiencias no siempre fáciles, como la pérdida de su padre, el diagnóstico de Alzheimer de su madre, una situación económica en ocasiones inestable y la recuperación de su cirugía bariátrica. Sin embargo, su personalidad y su decisión de "no ser invisible", le han hecho crear una categoría en el Periodismo en la que ella, igual que su estilo cimentado en atuendos de segunda mano, es única.

En este mes de marzo que estamos conociendo mejor a mujeres hispanas que cambian el mundo, hemos tenido la suerte de charlar con ella de todo un poco.

Mónica Mendoza bellas emprendedoras periodista única Credit: Cortesía Mónica Mendoza/ Kanvas

Estudiaste Periodismo en tu Colombia natal, pero ¿cómo acabaste en el mundo del entretenimiento y en Estados Unidos?

Era lo último que quería, lo veía muy superficial, no quería preguntarle a nadie qué vestido llevaba. Como siempre he tenido sobrepeso no me veía haciendo eso. Cuando vas a la universidad, todos quieren ser presentador y yo no cabía en ese grupo, no me veía como periodista de entretenimiento sino como periodista que hablara de cosas serias.

Una vez me mudé a Estados Unidos [en el año 2000], me caso, me convierto en mamá… no había muchas opciones y decidí no ejercer. Cuando yo me separo en el 2010, me sale la oportunidad de ser freelance, pero en Entretenimiento. Así que si del cielo te caen limones, ¡aprende a hacer margarita!

Sin darme cuenta yo estaba creando mi propio estilo: buscar historias que inspiren, que se puedan sentir identificados, no porque se puedan comprar el vestido de mil y pico dólares, sino porque esta persona empezó con mucho menos de lo que yo tengo. También me aburría un poco entrevistar a las mismas personas de los programas de televisión y a mí me gustaba mucho el cine, así que fui creando un nicho al que no todos tenían el acceso y gracia a seguir esta pasión es que he podido conservar el trabajo durante todas estas crisis.

¿Qué entrevistados te han dejado una marca especial?

Son muchos pero…. Carlos Arrendondo, el héroe de las bombas de Boston que le salvo la vida al chico que reconoció al terrorista y él mismo había perdido a sus hijos, me dio duro. Un chico que cambió la vida de todo su pueblo en África porque logró inventar muchas cosas. Andrea Bocelli, cómo aprendió a ver de nuevo la vida, el amor, cuando perdió la visión. Rita Moreno, Oscar de la Renta que fue mi primera portada con una cámara que yo llamo 'de turista prestada'… En medio de tantas revistas grandes, yo en una revista que nadie conocía, que llegué en un carro que se caía a trozos y me tocó correr en chancletas para que no se dañaran los tacones. Estas entrevistas que tienen un trasfondo de glamour pero nadie sabe lo que está pasando en realidad.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Una de las cosas que yo más disfruto de esto es poder tener la licencia que te da el periodismo de poder hacer muchas preguntas que de otra manera te mirarían como si estuvieras loco. Rita Moreno, que es una enciclopedia con la que puedes aprender tanto de lo que ha vivido, puedes preguntarle hasta cuántas veces se acostó con Marlon Brando ¡y te lo va a responder! Es un privilegio este oficio y tienes que tenerlo en tu ADN porque no podrías aguantar la presión que hay. También tienes que estar dispuestos a aprender y evolucionar porque estamos en un momento my difícil, de muchos cambios y prueba de eso es mi podcast Mija Talks, que empezó por un momento crítico.

Según leemos en la propia página web de Mija Talks, nació en septiembre de 2022 con un fin terapéutico tras una intervención quirúrgica, teniendo que lidiar con una madre con Alzheimer y aprendiendo a sobrellevar el duelo por la muerte de tu padre. ¿Cómo es lanzar un podcast un tratamiento para toda esta situación?

Había pasado la cirugía bariátrica, la muerte de mi padre y estaba hasta aquí (dice mientras se pone la mano en la frente) de la industria, de todo de ese mismo entourage de los artistas. No había perdido el amor por las entrevistas, sino por el protocolo que quieren que uno tenga hacia las entrevistas. Entonces me proponen 'vuelve a la radio que fue como comenzaste, hazlo con un podcast'. Yo no sabía nada de podcast, la verdad. Te lo ponen tan complicado, que si el software, el micrófono.. pero no hay nada más peligroso que quien no tiene nada que perder y eso fue lo que me pasó en ese momento. Lo hice en menos de una semana sin una hoja de ruta y mira dónde me ha llevado, me ha cambiado la vida. Cuando encuentras tu nicho lo haces con tantas ganas y naturalidad que esa es la verdadera reinvención.

El podcast Mija Talks se puede escuchar en los canales principales como Spotify, Apple Podcast Y Amazon Music. ¿Cómo eliges a tus invitados?

Por las historias. Yo me tengo que sentir conectada con la historia que tienen de alguna u otra forma. Por ejemplo, la historia de Mariana Van Zeller, la presentadora de Trafficked, de National Geographic, es como una cachetada a mis sueños de universitaria porque yo quería ser corresponsal de guerra. Mariana me parece que tiene el valor más grande porque va a entrevistar a traficantes y les pregunta en su cara '¿tu eres consciente del daño que estás haciendo?' mientras yo estoy peleando con comemier*** aquí que no quieren que pregunte a un artista sobre tal asunto. Me parece genial resaltar la labor de una mujer periodista y resaltar que se sigue haciendo periodismo de este tipo en español, que pueda inspirar a otras periodistas.

Este lunes salió Greeicy y Mike Bahía que mientas están cumpliendo sueños, están aprendiendo a ser papás. Están maravillados de como su hijo ya a los 8 meses está haciendo caca en el potty y se queda mirando de qué tamaño fue la caca. En eso tú te puedes sentir relacionada y muchos de los que están oyendo se pueden sentir relacionados. Todos somos humanos. Mostrar la humanidad de tantos es lo que me interesa, son las historias que me gusta mostrar.

Y acabas de estrenar nuevo podcast con Infobae.

Se enamoraron del concepto de Mija Talks y como es muy yo, hemos hecho Honestamente con Mónica Mendoza, mismo concepto pero más serio. Empezamos con Melissa Barrera y el segundo creo que será Zuria Vega y Claudia Salas. Hablamos de temas que no se habla normalmente, son los que me gusta tratar.

Te habían dicho que no eras candidata para una cirugía bariátrica pero en muy poco tiempo, el seguro te aprobó la intervención y te programaron la cirugía, por lo que no tuviste mucho tiempo para informarte de cómo es la recuperación. Te operaron hace como ocho meses, ¿cómo está siendo el proceso?

Yo todavía estoy lidiando con el proceso. Perdí como el 50% de mi cabello, es un proceso muy duro que al principio hasta te arrepientes cuando pasa tan rápido. Pesaba 189 libras (casi 86 kilos) para una persona que no llega a 5 pies (metro y medio). Entonces, mi corazón no tenía suficiente espacio para expandirse, estaba con pastillas porque mi hígado no procesa la insulina, mi cuerpo produce colesterol, y todo eso me iba a matar joven.

Esos problemas alimenticios venían de mi niñez por problemas emocionales relacionados con mi madre. [La recuperación] es como un bebé, un alimento a la vez, dieta líquida por un mes, empiezas a caminar 5 minutos todos los días, todo me sabía igual así que como que te deprimes con todo. Si comes muy rápido te quieres morir porque sientes cómo cae duro y tu estómago te lo hace saber.

Es conectar de nuevo con tu cuerpo. En el 2020 me hicieron una histerectomía, dicen que eso está ligado con la creatividad, de eso me entero ahora. Yo me sentí desconectada con mi creatividad, como persona que me gusta escribir y crear, todo eso te puedes imaginar, era como estar sin oxígeno. Empecé yoga también para sentir que puedo controlar las ganas de comer, la ansiedad, sin medicamentos. Es un proceso, no solo la cirugía. No es soplar y hacer botella como mucha gente cree. Espero que antes de hacerse esa cirugía simplemente para estar delgados sean conscientes de lo que van a hacer y entren en una armonía con su cuerpo.

Desde la cirugía, ¿ha cambiado la imagen que tienes de ti misma?

Todavía no salgo sin mangas. Yo tengo brazos muy gruesos y aparte tengo un problema de piel porque no proceso la insulina que se llama acantosis nigricans (una afección que causa manchas en la piel y en algunos casos le da un aspecto aterciopelado o verrugoso). No me pueden hacer muchas cuestiones de ácidos y peelings por el clima donde vivo, que me va a manchar mucho más la piel, entonces tengo partes de piel manchadas y trato de no andar sin mangas. Pero como tengo los niveles de azúcar mucho mejor en el cuerpo, la piel ha mejorado y ya me estoy atreviendo a usar cosas que me bordean acá, pero tiritas no. De pronto más adelante me siento que lo puedo hacer, podría ser. Pero no he llegado todavía.

He perdido casi 60 libras en estos meses, es mucha pérdida de peso en muy pco tiempo, hay mucha piel colgando. Los brazos, las piernas, el abdomen, no se ve bonito, nadie te puede decir que se ve bonito. Por mucho ejercicio que estés haciendo, el proceso va más rápido que la tonificación en el ejercicio entonces, irremediablemente va a haber piel que no se podrá recoger. La cirugía estética es la única solución, sino te va a tocar lidiar con eso, es parte de este proceso. Cuando ya mi proceso de adelgazar termine, ya veré qué es lo que voy a hacer.

Mónica Mendoza bellas emprendedoras periodista única Credit: Cortesía

¿Te trata diferente la gente ahora que has perdido peso?

No. Yo en mis posts siempre he bailado, siempre he vestido de colores. Bueno, no siempre. Hace muchos años yo vestía mucho más de oscuro, de negro y de café pero después decidí vestir de colores ¡y al carajo todo el mundo! Porque mi personalidad era mucho más grande que mi sobrepeso. Y porque decidí no ser invisible. Entonces creo que la gente se dejaba eclipsar más por los colores y quedaba en segundo plano el sobrepeso. Me miran en las fotos y me dicen "yo no te veía así", y yo no me veía así. Increíble que yo lucía tan gorda, y te sientes como en las películas donde la persona no se veía tan gorda pero sí, así era el caso.

Echando un vistazo a tu cuenta de Instagram te he mostrado visto con vestidos floreados, trajes estampados, accesorios llamativos y originales.. ¿Cómo definirías tu estilo?

No me gusta parecerme a nadie. Yo tenía una risa tan burlona que me mandaban a callar siempre. Con el tiempo vas callando la risa. Me peinaba mucho y me regañaban de que me peinaba mucho en la escuela. Te criticaban por todo, te aburres y tratas de ser lo más normal. Quería ser alguien más elegante y siempre era un traste que se caía con todo. Me intentaban hacer bullying y le entraba a puño a cualquiera, de femenina nada. Y llegó un día en que dije ¡p'al carajo todo el mundo! Si nadie me pregunta si tengo para leche o si soy feliz o no, y me fui del país. No me fui de la casa, me fui del país y empecé de nuevo para que nadie me fregara la vida, ni mi familia, ni nadie. Me siguieron criticando pero no me importó nada.

Al final lo importante es lo que hiciste, las arrugas que tienes por las risas, porque estás solo. Tus hijos van a hacer su vida y el legado que les dejas es lo que tú hiciste con la tuya, y lo que les enseñaste a hacer con las suyas.

¿Crees que esa manera original de vestir y expresarte te ha ayudado en tu carrera?

Lo que ha marcado que tenga un lugar en la industria es que he sido diferente. Porque si yo fuese igual, si hubiera seguido pasándome horas peinándome el pelo y gastando cantidad de plata en las tiendas, porque yo uso pura ropa de segunda, y hablando como habla tan educadamente todo el mundo, yo sería una más o tal vez no siguiera en la industria.

¿Cómo te sientes vistiendo ropa de segunda mano?

Me siento una reina. Sabes lo que es estar sentada con [alguien y pensar] ¿te gastaste 3,000 dólares en un vestido? yo con 3,000 dolores me puedo ir de viaje, y tengo uno de $7 mejor que el tuyo. Yo sé que muchos [artistas] también lo hacen. La gente se come el cuento de que ellos gastan miles y miles pero no todos lo hacen. Lo que no saben es el truco que existe de que se usa [la ropa] para estos días de prensa, se devuelve, y en el día a día muchos compran en Target, Walmart, Amazon… y en tiendas de segunda como Eva Mendes. Ella es fanática de la ropa de segunda y muchos otros. Ahora la moda es que es estás ayudando al planeta también, ser sostenible, pero es también un asunto económico. Y cuando no la quieres más, la donas también. Ni siquiera en Estados Unidas, la mandas a otros países, para las iglesias, pobres, a cuánta gente estás ayudando con eso?

Yo fui madre soltera por muchos años. Ha habido tiempos mejores, más estables en la vida, pero uno siempre tiene que buscar medios que te hagan la vida más fácil. He preparado a mis hijos para que si vienen tiempos peores no sea un dolor de cabeza para ellos ni para mí, que si hay que comer arroz con huevo todos los días, se come. Eso es ser una persona práctica.

Por tu labor como periodista tienes que acudir a ruedas de prensa, estrenos de cine… al final del día sí tienes que ir vestida de cierta manera para desempeñar el trabajo.

Cada cosa tiene su forma. Siempre voy a ser fiel a mi estilo pero respetando la ocasión. Si voy a ir a una cuestión de políticos, de pronto chaqueta y pantalón pero con una camiseta debajo. Si voy a entrevistar a un rockero puede que veas algo de metal, de plata, que me sienta que estoy de acuerdo al ambiente. Tiene que ser un estilo cómodo ante todo, no me refiero a que tiene que verse deportivo o ancho, sino que puedo echarme hacia delante, hacia atrás, hacia un lado y no tengo que taparme o puedo doblar las piernas tranquilamente sin que se me corte la respiración. Puedo poner más atención a la conversación que estoy teniendo que a la postura que estoy teniendo, porque para mí siempre será más importante la conversación que voy a mantener, a la postura. Por eso para mí a veces los videos son un dolor de cabeza, porque me olvido tanto de las cámaras, que me ves haciendo las poses mas vainas o unas caras que dices ¿qué me tome este día?

¿Cómo dirías que ser colombiana ha influido en tu trayectoria?

Me siento muy desconectada en muchas cosas de ser colombiana porque son más de 20 años viviendo aquí. Pero yo soy de la costa norte de Colombia y sí soy muy costeña en el acento. El costeño es muy espontáneo, muy alegre, de usar las manos, la creatividad, es muy confianzudo… en esa parte sí soy muy del Caribe. Más que colombiana me considero caribeña y como estoy en Miami soy parte de todo ese Caribe y eso sí me enorgullece.

De mi país, la cultura, la música y todo eso es parte del ADN. Cartagena es la ciudad que llevo en el ADN y soy contadora de historias como todos los de por allá. Me salen subtítulos si me callo. ¡Hasta dormida hablo!