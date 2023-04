Los momentos más fashion de los famosos en Coachella Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina, Lele Pons y Hannah Stocking Credit: Instagram Clarissa Molina / Instagram Lele Pons Clarissa Molina, Lele Pons y la influencer Hannah Stocking fueron algunas de las estrellas que aprovecharon el calor del desierto de California para lucir súper sexy y extravagantes looks. Empezar galería Bad Bunny Bad Bunny Credit: (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Coachella) El cantante puertorriqueño llevó una chaqueta puff personalizada y pantalones a juego en el con una colorida variedad de tonos azul, rojo, amarillo, verde y negro. El atuendo estaba adornado con una mezcla diversa de estampados, que incluían flores, rayas, cuadros escoceses, tableros de ajedrez y lunares. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Rosalía Rosalía Credit: (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Coachella) La artista española interpretó algunos de sus mayores éxitos en el escenario vestida con su estilo característico inspirado al estilo motomami Y2K. 2 de 7 Ver Todo Lele Pons y Hannah Stocking Lele Pons y Hannah Stocking en cocahella 2023 Credit: Instagram Lele Pons La cantante e influencer y su amiga, la influencer y modelo Hannah Stocking robaron miradas al lucir un glamuroso look metálico con un top de escultura sin mangas y espalda descubierta. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Instagram / Clarissa Molina La presentadora de televisión se unió a la tendencia vaquera y llevó un look completamente en negro con detalles plateados en el blazer y el pantalón corto. 4 de 7 Ver Todo Camila Cabello Camila Cabello Credit: (Photo by Jerritt Clark/Getty Images for Tequila Don Julio) Con un conjunto denim de estilo lavado y en tono marrón, la cantante en el Neon Carnival que se llevó a cabo durante el primer fin de semana del encuentro. 5 de 7 Ver Todo Zendaya Zendaya Credit: (Photo by Michael Loccisano/Getty Images for Coachella) La aparición sorpresa de la actriz fue sin duda uno de los mejores momentos. Nos encanta su vestido babydoll rosa con falda de volantes que combinó con unas botas negras de Christian Louboutin con cordones que le llegaban hasta el muslo. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kali Uchis Kali Uchis Credit: (Photo by Monica Schipper/Getty Images for Coachella) La artista colombiana rompió expectativas con su atuendo denim de los pies a la cabeza. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

