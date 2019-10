Las modelos latinas que arrasan en las Semanas de la moda By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Milán, París, Londres, Nueva York... las semanas de la moda más importantes del mundo se han visto invadidas por una ola de modelos latinas que han deslumbrado en las pasarelas de las mejores firmas de la industria y caminado como nadie en los desfiles más emblemáticos. Empezar galería LINEISY MONTERO Image zoom Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images La dominicana ha pasado en muy poco tiempo de ser una joven promesa a ser una joven triunfadora. Grandes nombres de la moda se pelean por tenerla en sus desfiles: Chanel, Prada, Givenchy… Aquí la vemos desfilando para Carolina Herrera en la Semana de la moda de Nueva York. Advertisement Advertisement MARIANA ZARAGOZA Image zoom Albert Urso/Getty Images También en la semana de la moda neoyorquina vimos a esta modelo argentina que fue descubierta cuando tenía 14 años. Pasarelas para Dior, Gucci, Chanel, Proenza Schouler… han sido algunos de los trabajos que ha realizado. En la imagen, desfilando para Vera Wang. HIANDRA MARTINEZ Image zoom Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Miu Miu, Giambattista Valli, Givenchy, Valentino, Moschino… y en la imagen, Versace con el reconocible estampado del famoso vestido de Jennifer López en el show de Milán. Esta joven dominicana pisa muy fuerte en las pasarelas mundiales. Advertisement JOAN SMALL Image zoom Peter White/Getty Images La experimentada modelo puertorriqueña sigue en la primera fila de la moda. Una pionera que funge como embajadora de marcas de belleza y que asombra con su porte en desfiles como el de Elie Saab en PArís, donde lució como una moderna y elegante novia. NAYELI FIGUEROA Image zoom Peter White/Getty Images Así la vimos en la Semana de la moda de París, desfilando para Nina Ricci. La modelo dominicana forma parte del grupo más top de la isla caribeña y ha recorrido la pasarela de marcas como Miu Miu, Giambattista Valli, Givenchy, Valentino o Moschino. BLANCA PADILLA Image zoom Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Conocida entre otras hazañas por ser la primera española en desfilar para Victoria’s Secret, la modelo ha desfilado para grandes nombres de la moda como Chritopher Kane o David Koma. Aquí luce un diseño de Oscar de la Renta que vimo en la semana de la moda de Nueva York Advertisement Advertisement Advertisement LICETT MORILLO Image zoom Estrop/Getty Images Nacida en Santo Domingo, ha modelado para Rochas, Dior, Alexander McQueen, Paco Rabanne, Carolina Herrera y Jason Wu, entre otros. En el último desfile de Valentino, modelo que luce en la imagen, hizo historia con otras compañeras dominicanas. MANUELA MILOQUI Image zoom Peter Piloto, David Koma, Alexa Chung han sido algunas de las pasarelas donde hemos podido ver a la argentina, quien en la imagen desfila en el último show de prada durante la Semana de la moda de Milán. SCULY MEJIA Image zoom Peter White/Getty Images Aunque es una de las más jovenes del grupo de top models dominicanas de la nueva era ya ha desfilado para Miu Miu, Giambattista Valli, Valentino, Altuzarra, Saint Laurent y Chanel, en la imagen durante la Semana de la moda de París modelando para la Maison. Advertisement Advertisement Advertisement ALESSANDRA AMBROSIO Image zoom Mike Coppola/Getty Images for NYFW: The Shows Una veterana del mundo de las pasarelas que no deja de trabajar es la brasileña, aunque ya no aparece en tantos shows como antes pues ahora dedica tiempo a otras actividades como su línea de trajes de baño. Vestida de azul metalizado paseó en el desfile de John JOhn en la Semana de la moda de Nueva York. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Las modelos latinas que arrasan en las Semanas de la moda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.